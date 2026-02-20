Uhapšena čedomorka i saučesnici: Ubila bebu i bacila je pored smeća

Austriju i region ponovo potresa slučaj koji je obišao Evropu. Nakon što je sredinom januara tijelo novorođenčeta pronađeno u torbi pored kante za smeće kod graničnog prelaza Nickelsdorf, istraga je u rekordnom roku dovela do hapšenja i to na teritoriji Njemačke i Rumunije.

Majka djeteta ima samo 17 godina, a uz nju su uhapšene još tri osobe osumnjičene za saučesništvo. Prema navodima austrijskih medija, posebno lista „Krone“, policija je do prvih osumnjičenih došla zahvaljujući snimcima nadzornih kamera na prelazu između Burgenland i Mađarske.

Na snimku se vidi mlada žena koja izlazi iz vozila rumunskih registarskih oznaka i kratko nestaje iz vidnog polja kamere. Nakon nekoliko minuta vraća se do automobila, a torba sa novorođenčetom ostaje odložena pored kontejnera.

Istražitelji smatraju da se sve dogodilo u kratkom vremenskom intervalu i da je upravo analiza video-materijala omogućila hitnu identifikaciju aktera. U koordinisanoj akciji u četiri države uhapšene su: majka, dve ženske osobe i jedan muškarac, svi rumunski državljani. Izdati su evropski nalozi za hapšenje zbog sumnje u saučesništvo.

Austrija sada čeka ekstradiciju četvoro osumnjičenih, poslije čega će uslijediti detaljna ispitivanja i psihijatrijsko vještačenje kako bi se utvrdilo u kakvom se psihičkom stanju nalazila maloljetna majka.

Prema austrijskom zakoniku, majka koja usmrti dijete tokom porođaja ili dok je i dalje pod njegovim neposrednim uticajem, može dobiti kaznu od šest mjeseci do pet godina, a ukoliko je maloletna, kazna se dodatno umanjuje. Par meseci ranije, sud u Beču izrekao je uslovnu kaznu 22-godišnjoj ženi u sličnom slučaju, što je izazvalo burne reakcije javnosti.

S druge strane, potencijalni saučesnici u istom postupku mogu dobiti strože kazne od samog izvršioca, što dodatno komplikuje pravni okvir koji već godinama izaziva polemike u Austriji, prenosi Blic.