Letjelo je sve: Čedomir Jovanović otkrio detalje tuče

Čeda je za "Kurir" otkrio sve detalje tuče.

Srbija Letjele stolice: Napadnuti Čedomir Jovanović i Aleksandar Kos

"Kad se sve to meni desilo, razmišljam zašto se to meni desilo. To je krst koji nosim i ne bih da se mijenjam. Pozvao me je prijatelj juče da popijemo kafu. Ušli smo u kafić u kom se okupljaju advokati. Sjeli smo za sto, ja sam u onoj gužvi krenuo do šanka da uzmem još jedno piće. Jedan čovjek mi je rekao 'Čedo, zdravo', a drugi je krenuo da me vrijeđa. Uglavnom su bile uvrede na račun djece, moje Jelene. Barabe očekujem oko 3 ujutru, a ne oko Palate pravde", rekao je Čeda.

"Sklonio sam se u stranu, umio sam se, tresao sam se kao rijetko kada u životu. Sve mogu da podnesem, ali ponižavanje teško. Izašao sam napolje. Ovo mi je prvi put u životu da sam se sa nekim porječkao u restoranu. Rekao mi je da sam sad sam i da nemam obezbjeđenje. Čovjek me je napao. Teško mogu da opišem šta se desilo, ja molim institucije da puste snimke. Letjelo je sve što je moglo da leti", dodao je.

Aca Kos je sve vrijeme bio sa njim.

"Aca u ovoj priči statira, on me je izgurao napolje. Još jedan čovjek je bio povrijeđen u tom metežu. Oni koji misle da tako mogu da se ponašaju - ne mogu. Ja da živim sa obezbjeđenjem u Srbiji, neću. Ja nemam neprijatelje u ovoj zemlji. Ne znam ja ko je taj čovjek. Zato postoje institucije, želim da policija sprovede istragu, ja nigdje ne bježim", rekao je Čeda.

(Kurir)