Letjelo je sve: Čedomir Jovanović otkrio detalje tuče

Izvor:
ATV
20.02.2026
10:26
Komentari:0
Čedomir Jovanović stigao je sa prijateljem Aleksandrom Kosom u Policijsku stanicu Savski venac.
Čeda je za "Kurir" otkrio sve detalje tuče.
Srbija
Letjele stolice: Napadnuti Čedomir Jovanović i Aleksandar Kos
"Kad se sve to meni desilo, razmišljam zašto se to meni desilo. To je krst koji nosim i ne bih da se mijenjam. Pozvao me je prijatelj juče da popijemo kafu. Ušli smo u kafić u kom se okupljaju advokati. Sjeli smo za sto, ja sam u onoj gužvi krenuo do šanka da uzmem još jedno piće. Jedan čovjek mi je rekao 'Čedo, zdravo', a drugi je krenuo da me vrijeđa. Uglavnom su bile uvrede na račun djece, moje Jelene. Barabe očekujem oko 3 ujutru, a ne oko Palate pravde", rekao je Čeda.
"Sklonio sam se u stranu, umio sam se, tresao sam se kao rijetko kada u životu. Sve mogu da podnesem, ali ponižavanje teško. Izašao sam napolje. Ovo mi je prvi put u životu da sam se sa nekim porječkao u restoranu. Rekao mi je da sam sad sam i da nemam obezbjeđenje. Čovjek me je napao. Teško mogu da opišem šta se desilo, ja molim institucije da puste snimke. Letjelo je sve što je moglo da leti", dodao je.
Gradovi i opštine
Prijedor: Načelnik kažnjen jer nije zakrpio rupu na putu
Aca Kos je sve vrijeme bio sa njim.
"Aca u ovoj priči statira, on me je izgurao napolje. Još jedan čovjek je bio povrijeđen u tom metežu. Oni koji misle da tako mogu da se ponašaju - ne mogu. Ja da živim sa obezbjeđenjem u Srbiji, neću. Ja nemam neprijatelje u ovoj zemlji. Ne znam ja ko je taj čovjek. Zato postoje institucije, želim da policija sprovede istragu, ja nigdje ne bježim", rekao je Čeda.
Srbija
2 h1
Srbija
2 h0
Srbija
3 h0
Srbija
14 h0
Najnovije
Najčitanije
12
27
12
25
12
22
12
21
12
21
Trenutno na programu