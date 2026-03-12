Evo kada se tačno pomjera sat ove godine

Autor:ATV
Važan datum: zabilježite nedjelju, 29. mart 2026. godine.
U noći između subote i nedjelje, tačno u 2 sata poslije ponoći, kazaljke se pomjeraju na 3 sata. U tom trenutku jedan sat vašeg vikenda jednostavno nestaje.
Ako se pitate u kom smjeru se pomjera sat, pravilo je jednostavno: u proljeće kazaljke uvijek idu unaprijed. Drugim riječima, simbolično ulazimo u ljeto i duže dane. Većina pametnih telefona i satova automatski će se prilagoditi novom vremenu.
Zašto nam ta promjena toliko teško pada
Možda djeluje čudno da samo jedan sat pravi toliki problem, ali naše tijelo nije programirano za nagle vremenske promjene. U osnovi svega je cirkadijalni ritam, unutrašnji biološki sat koji reguliše kada smo budni, kada nam se spava i kako funkcionišu brojni procesi u organizmu.
Naučnici ovu pojavu nazivaju društveni džet-leg. To znači da se naš unutrašnji sat odjednom nađe u raskoraku sa stvarnim vremenom. Zbog toga mnogi ljudi ponedjeljak nakon pomjeranja sata dočekaju umorniji nego obično, sa osjećajem pospanosti, manjkom koncentracije i promijenjenim raspoloženjem.
Ideja o pomjeranju sata potiče još iz vremena Prvog svjetskog rata. Njemačka je među prvima uvela ljetno računanje vremena kako bi se uštedjela energija i smanjila potrošnja uglja.
Danas, međutim, mnogi smatraju da pomjeranje sata donosi više neprijatnosti nego koristi, jer u savremenom svijetu energetske uštede nisu velike, dok se ljudi sve češće žale na poremećaj sna i dnevne rutine.
Ipak, postoji nekoliko jednostavnih trikova koji mogu pomoći da se organizam lakše prilagodi novom ritmu.
Nemojte čekati subotu uveče. Već u četvrtak i petak pokušajte da legnete petnaestak ili dvadeset minuta ranije nego obično. Tako će tijelo lakše prihvatiti promjenu.
U nedjelju ujutru otvorite zavjese i pustite dnevnu svjetlost u prostoriju. Sunčeva svjetlost pomaže organizmu da se brže prilagodi novom ritmu.
Nakon buđenja popijte čašu vode, po mogućnosti mlake vode sa limunom. Hidratacija pomaže organizmu da se razbudi i lakše započne dan.
Dan kada se pomjera sat nije idealan za naporne obaveze. Pokušajte da nedjelju provedete mirnije, bez pretjeranog stresa i obaveza.
Iako gubimo jedan sat sna, pomjeranje sata donosi i veliku prednost – duže dane i više svjetla u večernjim satima.
To znači da ćemo poslije posla imati više vremena za šetnju, druženje, boravak napolju i uživanje u proljećnom vremenu. Sunce će zalaziti kasnije, a večeri će biti toplije i prijatnije.
Zato mnogi, uprkos početnom umoru, jedva čekaju prelazak na ljetno računanje vremena. Jer sa njim stižu i duži dani, više energije i pravi osjećaj da je proljeće konačno stiglo, prenosi Nova.
