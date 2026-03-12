Logo
Large banner

Evo kada se tačno pomjera sat ove godine

Autor:

ATV

12.03.2026

20:21

Komentari:

0
Сат
Foto: pexels/Mat Brown

Važan datum: zabilježite ned‌jelju, 29. mart 2026. godine.

U noći između subote i ned‌jelje, tačno u 2 sata poslije ponoći, kazaljke se pomjeraju na 3 sata. U tom trenutku jedan sat vašeg vikenda jednostavno nestaje.

Ako se pitate u kom smjeru se pomjera sat, pravilo je jednostavno: u proljeće kazaljke uvijek idu unaprijed. Drugim riječima, simbolično ulazimo u ljeto i duže dane. Većina pametnih telefona i satova automatski će se prilagoditi novom vremenu.

Zašto nam ta promjena toliko teško pada

Možda d‌jeluje čudno da samo jedan sat pravi toliki problem, ali naše tijelo nije programirano za nagle vremenske promjene. U osnovi svega je cirkadijalni ritam, unutrašnji biološki sat koji reguliše kada smo budni, kada nam se spava i kako funkcionišu brojni procesi u organizmu.

Naučnici ovu pojavu nazivaju društveni džet-leg. To znači da se naš unutrašnji sat od‌jednom nađe u raskoraku sa stvarnim vremenom. Zbog toga mnogi ljudi poned‌jeljak nakon pomjeranja sata dočekaju umorniji nego obično, sa osjećajem pospanosti, manjkom koncentracije i promijenjenim raspoloženjem.

Zašto uopšte pomjeramo sat

Ideja o pomjeranju sata potiče još iz vremena Prvog svjetskog rata. Njemačka je među prvima uvela ljetno računanje vremena kako bi se ušted‌jela energija i smanjila potrošnja uglja.

Danas, međutim, mnogi smatraju da pomjeranje sata donosi više neprijatnosti nego koristi, jer u savremenom svijetu energetske uštede nisu velike, dok se ljudi sve češće žale na poremećaj sna i dnevne rutine.

Kako lakše prebroditi promjenu vremena

Ipak, postoji nekoliko jednostavnih trikova koji mogu pomoći da se organizam lakše prilagodi novom ritmu.

Postepeno pomjerite odlazak na spavanje

Nemojte čekati subotu uveče. Već u četvrtak i petak pokušajte da legnete petnaestak ili dvadeset minuta ranije nego obično. Tako će tijelo lakše prihvatiti promjenu.

Iskoristite prirodnu svjetlost

U ned‌jelju ujutru otvorite zavjese i pustite dnevnu svjetlost u prostoriju. Sunčeva svjetlost pomaže organizmu da se brže prilagodi novom ritmu.

Najprije voda, pa kafa

Nakon buđenja popijte čašu vode, po mogućnosti mlake vode sa limunom. Hidratacija pomaže organizmu da se razbudi i lakše započne dan.

Ned‌jelju iskoristite za odmor

Dan kada se pomjera sat nije idealan za naporne obaveze. Pokušajte da ned‌jelju provedete mirnije, bez pretjeranog stresa i obaveza.

Dobra strana promjene vremena

Iako gubimo jedan sat sna, pomjeranje sata donosi i veliku prednost – duže dane i više svjetla u večernjim satima.

To znači da ćemo poslije posla imati više vremena za šetnju, druženje, boravak napolju i uživanje u proljećnom vremenu. Sunce će zalaziti kasnije, a večeri će biti toplije i prijatnije.

horoskop

Zanimljivosti

Petak 13. kakav se ne pamti 45 godina: Ova 4 znaka biće na najvećem udaru

Zato mnogi, uprkos početnom umoru, jedva čekaju prelazak na ljetno računanje vremena. Jer sa njim stižu i duži dani, više energije i pravi osjećaj da je proljeće konačno stiglo, prenosi Nova.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

sat

Vrijeme

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Борба није била узалудна: Мајка Сергеја Ступара објавила одличне вијести

Društvo

Borba nije bila uzaludna: Majka Sergeja Stupara objavila odlične vijesti

9 h

0
Свиња

Društvo

Broj zaklanih svinja u Srpskoj drastično povećan

9 h

0
Fond PIO Republike Srpske

Društvo

Fond PIO upozorava korisnike: Nemamo ništa sa ovom firmom, sve prijavite policiji

10 h

0
Министри

Društvo

Određeni maksimalni iznosi marži na namirnice

10 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

19

Srušio se američki vojni avion

23

11

Ferencvaroš savladao Bragu

23

04

Siner u polufinalu Indijan Velsa

22

55

Uznemirujuće otkriće: Građani upozoreni da ne izlaze napolje

22

52

Dodik čestitao Borisu Aleksiću: Srpska stvara šampione

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner