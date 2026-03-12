Logo
Borba nije bila uzaludna: Majka Sergeja Stupara objavila odlične vijesti

ATV

12.03.2026

14:29

Борба није била узалудна: Мајка Сергеја Ступара објавила одличне вијести
Foto: Instagram

Doktori u Zagrebu utvrdili su da Sergej Stupar iz Banjaluke može biti kandidat za ugradnju dubokog mozgovnog stimulatora, potvrdila Svjetlana Bednaš, Sergejeva majka.

"Sergej je prošao sva testiranja i preglede sa pozitivnim rezultatima. Poboljšanja na njegovom mozgu su bila drastična da su oni odmah mogli potvrditi da je kandidat za ugradnju stimulatora", rekla je Svjetlana..

Ona kaže da im je doktorica rekla da Sergej izgleda 90 puta bolje od svih pacijenata u sličnom stanju.

"Još jedna izvanredna stvar koju nam je doktorica rekla jeste da Sergej izgleda 90 puta bolje od svih pacijenata u sličnom stanju koje je srela tokom svoje karijere", kazala je ona.

Prema njenim riječima, sljedeći korak je sastanak s doktorom Hudijem koji je "glavni mozak čitave operacije".

"Neke se stvari moraju ispoštovati, sljedeće sedmice ću se sa njim sastati u Banjaluci", kaže ona.

Dodala je da se dogodilo ono u šta su svi vjerovali i borili se dvije godine, te će sada uslijediti prikupljanje sredstava za ugradnju stimulatora, što iznosi više desetina hiljada maraka.

"Ovo je potvrda da moja borba nije bila uzaludna i da su svi napori koje smo uložili u Sergeja bili ispravni. Sve što radimo s njim svakodnevno sada daje vidljive rezultate", naglasila je Svjetlana.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Sergej Stupar

Svjetlana Bednaš

