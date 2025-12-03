Svetlana Bednaš za ATV: Ideja Udruženja "Korak do buđenja" je da okupi ljude

Željeći da okupi porodice koje se suočavaju s posljedicama traumatskih povreda mozga, Svetlana Bednaš pokreće Udruženje "Korak do buđenja", s ciljem da omogući razmjenu iskustava i pružanje podrške, izjavila je u emisiji ATV-a Centar dana.

Tokom dugogodišnje borbe za zdravlje svog sina, Svetlana se suočavala s brojnim preprekama u nastojanju da dođe do pravih informacija. Upravo taj nedostatak dostupnih podataka inspirisao ju je da razmišlja o mjestu na kojem bi sve potrebne informacije bile pri ruci.

"U jednom momentu, dok sam se borila za zdravlje Sergeja, nailazila sam na prepreke i situacije u kojima nije bilo moguće doći do potrebnih informacija. Tada sam počela da razmišljam kako bi bilo lijepo da sve informacije budu na jednom mjestu", ispričala je Bednaš.

Govoreći o zdravstvenom stanju svog sina, naglasila je da je ono dobro, uz napomenu da i pored povremenih zdravstvenih izazova, napredak je očigledan.

"Odlično je, hvala Bogu. Bio je malo bolestan, sada je sezona gripa, ali ima dobar imunitet i uspjeli smo to prevazići. Radimo s njim 24 sata dnevno, i vidljiv je napredak. Kod njega se stalno uočavaju promjene, ali to je dug i zahtjevan put", dodala je ona.

Osvrnuvši se na proces osnivanja Udruženja "Korak do buđenja", Bednaš je otkrila da je on pri kraju.

"Upravo danas sam podigla statut iz Suda, ostalo je još nekoliko koraka do konačnog osnivanja. Otvorićemo stranice na društvenim mrežama i veb stranicu, kako bi sve polako krenulo. Drago mi je što je osnivanje simbolično u decembru, jer je tada i Sergeju rođendan. Na taj način ćemo svakog decembra obilježavati i godišnjicu Udruženja i njegov rođendan", objasnila je Svetlana.

Glavni cilj Udruženja je stvaranje zajednice ljudi koji prolaze kroz slična iskustva, sa fokusom na porodice čiji najbliži imaju traumatske povrede mozga, oblast koja je, kako ističe Bendaš, često zapostavljena.

"Primijetila sam da se traumatskim povredama mozga veoma malo ko bavi. Moja ideja je da okupim ljude koji su prošli slične situacije kao ja, kako bismo mogli razmijeniti iskustva i pružiti podršku jedni drugima", zaključila je Svetlana.

Udruženje "Korak do buđenja" ima za cilj da bude sigurna podrška, izvor informacija i mjesto povezivanja za sve koji se suočavaju sa jednim od najtežih životnih izazova.