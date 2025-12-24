Ukrajina objavila kompletan mirovni plan od 20 tačaka kreiran sa Amerikom

Ukrajina je objavila kompletan mirovni plan od 20 tačaka kreiran zajedno sa Sjedinjenim Američkim Državama, koji bi trebalo da postane osnovni dokument za završetak rata, prenijeli su mediji.

Predsjednik Ukrajine Vladimir Zelenski naglasio je da bi Ruska Federacija trebalo da odgovori na plan danas tokom sastanka sa američkom stranom i da je Ukrajina spremna na pregovore na najvišem nivou, posebno oko teritorijalnih pitanja.

Glavne tačke plana su suverenitet Ukrajine, koji će biti potvrđen, a sve strane garantuju poštovanje granica.

Jedna od njih je potpisivanje sporazuma o nenapadanju između Ukrajine i Rusije uz mehanizam praćenja linije kontakta korišćenjem bespilotnih letjelica i tehničkih grupa za rješavanje sukoba.

Bezbjednosne garancije za Ukrajinu biće "jake" i uključuju koordinisani vojni odgovor i ponovno uvođenje sankcija protiv Rusije u slučaju napada.

Veličina oružanih snaga Ukrajine u mirnodopskom periodu ostaje do 800.000 vojnika.

SAD, NATO i evropske države pružaju garancije Ukrajini u skladu sa članom 5 NATO, uz precizne uslove primjene.

U šestoj tački je navedeno da će Rusija uključiti politiku "neagresije" prema Ukrajini i Evropi u svoje zakone i ratifikacione dokumente.

Zatim se navodi članstvo Ukrajine u EU u određenom trenutku, uz kratkoročni privilegovani pristup evropskom tržištu, globalni razvojni paket za Ukrajinu, definisan posebnim sporazumom o investicijama, sredstva za oporavak Ukrajine čiji je cilj da se privuče 800 milijardi dolara kroz akcije, grantove, dug i privatne doprinose, te ubrzanje sporazuma o slobodnoj trgovini sa SAD nakon zaključenja mirovnog sporazuma.

Stavka 11 podrazumijeva da će Ukrajina da potvrdi da će ostati država bez nuklearnog oružja, u skladu sa Sporazumom o neširenju nuklearnog oružja.

Upravljanje nuklearnom elektranom Zaporožje: zajedničko između Ukrajine, SAD i Rusije, sa raspodjelom električne energije po predloženim proporcijama.

Obrazovni programi i tolerancija: promovisanje razumijevanja, tolerancije, zaštite manjinskih jezika i vjerskih prava.

Teritorijalna pitanja: linije trupa u Donjeckoj, Luganskoj, Zaporoškoj i Hersonskoj oblasti priznate de fakto, predložena moguća stvaranja slobodnih ekonomskih zona i demilitarizovanih područja.

Nakon što se dogovore o budućim teritorijalnim aranžmanima, i Ruska Federacija i Ukrajina se obavezuju da neće mijenjati te aranžmane silom.

Stavka 16 podrazumijeva da Rusija neće sprečavati Ukrajinu da koristi reku Dnjepar i Crno more u komercijalne svrhe. Biće zaključen poseban pomorski sporazum i sporazum o pristupu, koji će obuhvatiti slobodu plovidbe i saobraćaja. Kao dio ovog sporazuma, Kinburnska kosa će biti demilitarizovana.

Zatim se navodi osnivanje humanitarnog komiteta za povratak ratnih zarobljenika, talaca i rješavanje patnji žrtava sukoba i održavanje izbora u Ukrajini što je prije moguće nakon potpisivanja sporazuma.

Ovaj sporazum će biti pravno obavezujući, a njegovu primjenu će pratiti i garantovati Savjet za mir, kojim predsjedava američki predsjednik Donald Tramp.

Ukrajina, Evropa, NATO, Rusija, Sjedinjene Američke Države biće dio ovog mehanizma.

Za kršenje će biti predviđene sankcije.

I posljednja stavka 20 navodi da kada se sve strane slože sa ovim sporazumom, odmah će stupiti na snagu potpuno primirje.

Ranije je njemački ministar spoljnih poslova Johan Vadeful istakao da bi Ukrajina mogla da napravi teritorijalne ustupke samo uz pouzdane garancije SAD i Evrope, dok je Rusija prijavila "minimalan napredak" u pregovorima sa SAD.