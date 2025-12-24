Falsifikovala diplomu srednje škole

Prijedorska policija je danas podnijela Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu Okružnom javnom tužilaštvu protiv D.Đ. iz Oštre Luke zbog postojanja osnova sumnje da je počinila krivično djelo "Falsifikovanje isprave".

Navedeno lice se tereti da je 2018. godine pribavilo falsifikovanu diplomu o završenom srednjem obrazovanju srednjoškolske ustanove u Banja Luci i istu upotrijebilo za polaganje stručnog ispita, a potom i u postupku zapošljavanja u inostranstvu.