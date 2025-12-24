Logo
Large banner

Falsifikovala diplomu srednje škole

Izvor:

ATV

24.12.2025

10:16

Komentari:

2
Диплома факултет студије
Foto: Pexels

Prijedorska policija je danas podnijela Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu Okružnom javnom tužilaštvu protiv D.Đ. iz Oštre Luke zbog postojanja osnova sumnje da je počinila krivično djelo "Falsifikovanje isprave".

Navedeno lice se tereti da je 2018. godine pribavilo falsifikovanu diplomu o završenom srednjem obrazovanju srednjoškolske ustanove u Banja Luci i istu upotrijebilo za polaganje stručnog ispita, a potom i u postupku zapošljavanja u inostranstvu.

Хрватска

Region

Hrvatskoj prijeti opasnost koja je zadesila sjever Afrike

Podijeli:

Tagovi:

PU Prijedor

falsifikovanje

Komentari (2)
Large banner

Više iz rubrike

Рођо лажирао 260 рачуна: Од МИП-а наплатио 67.000 КМ

Hronika

Rođo lažirao 260 računa: Od MIP-a naplatio 67.000 KM

2 h

0
Аутом се закуцао у Миливоја на бициклу, није му било спаса

Hronika

Autom se zakucao u Milivoja na biciklu, nije mu bilo spasa

2 h

0
Мушкарац повријеђен у пожару, хитно хоспитализован

Hronika

Muškarac povrijeđen u požaru, hitno hospitalizovan

5 h

0
Пијан и дрогиран убио аутом Ајлу пред оцем, добио 3 године затвора

Hronika

Pijan i drogiran ubio autom Ajlu pred ocem, dobio 3 godine zatvora

13 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

23

Toplotna pumpa koja mijenja sve: Naučnici napravili revoluciju

12

19

Još uvijek imate ovaj legendarni Nokia telefon? Evo koliko danas vrijedi

12

14

Snažan zemljotres pogodio Tajvan

12

09

"Roskosmos" najavio: Prva ruska lunarna elektrana do 2036. godine

12

04

Astrolozi otkrivaju u koja tri znaka se rađaju najzlobniji ljudi

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner