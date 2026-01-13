Popularna prodavnica naplaćuje ulazak

Jedan zanimljiv primjer dolazi iz tradicionalne prodavnice delikatesa Queviures Múrria u Barseloni, koja je zbog sve češćih gužvi odlučila da povuče nesvakidašnji potez.

Queviures Múrria, osnovana davne 1898. godine, već više od jednog vijeka snabdijeva građane vrhunskim sirevima, suvomesnatim proizvodima i drugim delikatesima.

Redovi zbog turista koji prave selfije

Međutim, njena autentična unutrašnjost i istorijski izlog postali su magnet za turiste željne fotografija i selfija, često bez ikakve namjere da nešto kupe. Redovi radoznalih posjetilaca počeli su da ometaju svakodnevni rad, ali i iskustvo stalnih kupaca.

Rješenje koje su vlasnici smislili izazvalo je veliku pažnju javnosti. Na ulazu u prodavnicu osvanuo je natpis:

"Samo da pogledam – 5 evra po osobi". Pravilo je jednostavno – ulaz se ne naplaćuje onima koji dođu da kupuju, već isključivo "posjetiocima" koji žele samo da razgledaju i fotografišu. Iako zvuči strogo, poruka je zapravo jasna i duhovita: ovo nije muzej, već radnja.

Ne važi za stalne kupce

Menadžer prodavnice je objasnio da namjera nikada nije bila da se zaista naplaćuje ulaz. Znak je prvobitno postavljen kao šala, ali se ispostavilo da ima neočekivano pozitivan efekat. Turisti, suočeni sa izborom da plate ulaz ili kupe proizvod, često se odlučuju za kupovinu.

Na taj način smanjene su gužve, povećana prodaja, a rad prodavnice vraćen u normalne tokove. Zanimljivo je da, prema riječima vlasnika, ulaz u praksi još nikome nije naplaćen. Sama poruka bila je dovoljna da promijeni ponašanje posjetilaca, prenosi Kamatica.