Veće dnevnice još na čekanju

Jogurt, burek, kafa i flašica vode - začas ode dnevnica od 20 maraka. Toliko je već godinama u Republici Srpskoj dnevnica za službena putovanja unutar BiH. Za taj novac teško je pokriti osnovne troškove jednog dana oca na službenom na putu. Službena putovanja često podrazumijevaju rani polazak, višesatni boravak van mjesta rada i dodatne troškove, koje radnici prečesto nadoknađuju iz vlastitog džepa.

"Vozača ministra koji u 7 sati ujutru mora da pokupi ministra i mora da ga odveze u Trebinje i da ga vrati, on će ostati najmanje 16 do 17 sati, on će dobiti 20 KM, i sa tim iznosom mora da doručkuje, da ruča, da večera", rekao je Božo Marić, predsjednik Sindikata uprave.

Dnevnice se umanjuju za 50 odsto ako su osigurana najmanje dva obroka.

"Zaposleni ima pravo na punu dnevnicu ukoliko je službeno putovanje trajalo više od 12 časova.

Ako je službeno putovanje trajalo više od osam, a manje od 12 časova, zaposleni ima pravo na polovinu dnevnice", navodi se u Službenog glasniku (Odluka o visini naknade troškova za službena putovanja u zemlji i inostranstvu za zaposlene u Republici Srpskoj broj 57/21).

Iz sindikata uprave pozivaju što na hitnije povećanje iznosa dnevnice.

"Zato je izuzetno bitno da se ove dnevnice povećaju, jer na taj način čuvamo i dostojanstvo naših ljudi, ali obezbjeđujemo da oni mogu egzistencijalne stvari da konzumiraju u toku jednog dana, odnosno da im bude dovoljno za ishranu u toku jednog dana", ističe Božo Marić.

Iznosi su nešto viši za inostranstvo . Za susjedne zemlje i region, 25 evra, zemlje zapadne Evrope 55, a za udaljenije destinacije poput SAD-a, Japana ili Australije 70 evra. Dnevnice se isplaćuju u skladu sa vremenom provedenim na terenu. Na male dnevnice upozoravaju i ekonomisti, s obzirom na svakodnevna poskupljenja.

"Jasno je da neko ko je zaposleni u organima Republike Srpske kada ode na službeno putovanje nije u mogućnosti da na lokaciji kojoj inače radi dobije topli obrok, da sa tih 20 KM jedva može nešto da pojede i svakako mu ništa neće ostati. Mi imamo generalno jednu praksu da se takmičimo u siromaštvu, dakle kod nas je fokus stavljen na minimalnu platu, ne na prosječnu platu i na ograničenje dnevnica i plata direktora javnih preduzeća", kaže Marko Đogo, ekonomista.

Jasno je da bi povećanje dnevnice uljepšalo službeni put. Dotad, najsigurnije je prije puta napraviti pokoji sendvič. Voda se još uvijek uglavnom ne plaća.