Efikasan lijek: Zašto je dobar bijeli luk?

Bijeli luk se u kuhinji koristi za poboljšanje okusa i kao začin, ali djeluje i kao efikasan lijek, sagorijeva masnoću i pomaže u detoksikaciji.
Istraživanja su pokazala da bijeli luk može biti efikasan u procesu mršavljenja te da bi trebalo da bude neizbježan dio ishrane. Bijeli luk je bogat izvor vitamina B6 i C, vlakana mangana i kalcijuma, a uz to igra i ključnu ulogu u kontroli tjelesne težine.
Istraživanje objavljeno u časopisu Journal of Nutrition navodi da je bijeli luk usko povezan sa sagorijevanjem masnoće. Dokazano je da spojevi alicina prisutni u bijelom ruku stimulišu proces sagorijevanja masti.
Eksperti preporučuju da svakodnevno jedenje bijelog luka predstavlja odličan način za efikasno mršavljenje. Bijeli luk je prirodni diuretik te povećava proizvodnju urina u organizmu, što u konačnici dovodi do gubitka masti i izlučivanja. Osim toga, bijeli luk efikasno pomaže u sagorijevanju masnoće u pojasu trbuha povećanjem potrošnje energije.
Posebno je korisno ujutro konzumirati sirovi bijeli luk s vodom. Možete u toplu vodu dodati sok od limuna te bijeli luk, a potom to odmah popiti. Ova kombinacija rezultira gubitkom tjelesne težine.
Poznato je da bijeli luk smanjuje apetit te da čovjeka čini sitim duže, a time sprečava prejedanje. Takođe daje energiju i sagorijeva višak kalorija, a uz to poboljšava metabolizam i imunitet.
Istraživanja su pokazala da bijeli luk održava nivo holesterola u krvi. Dokazano je da konzumacija bijelog luka direktno utječe na krvne sudove i holesterol. Bijeli luk povećava nivo testosterona, a to rezultira snažnijom erekcijom i dodatnom energijom.
Bijeli luk je odličan da detoksikaciju jer uklanja sve toksine i poboljšava probavu, ali ga ne treba jesti u prevelikim količinama. Najbolje je potražiti savjet nutricioniste.
Negativna strana je svakako miris bijelog luka, ali se i taj problem može riješiti tako što ćete ga progutati, a ne žvakati. Na taj način ćete izbjeći zadah i podrigivanje.
