Teška bolest kosi trećinu odraslih: Mnogi saznaju tek kada pređe u rak

Izvor:
Dnevnik.hr
23.02.2026
22:03
Komentari:0
Čak 20 do 30 odsto odraslih ima hroničnu bolest jetre, najčešće masnu jetru, a većina toga nije ni svjesna dok bolest ne pređe u cirozu ili rak. Na to je upozoreno u Zagrebu na međunarodnom skupu o zdravlju jetre u okviru inicijative International Round Table on Liver Health.
Hronične bolesti jetre i ciroza su među vodećim uzrocima smrti – osmo mjesto, sa do tri odsto svih smrtnih slučajeva. Više od 15.000 ljudi s hepatitisom B i C nije dijagnostikovano, a svake godine bilježi se oko 500 novih slučajeva raka jetre.
Stručnjaci upozoravaju: masna bolest jetre (MASLD/MASH) eksplodira zbog savremenog načina života – loše ishrane, gojaznosti i manjka kretanja. Bolest često nema simptome, ali bez liječenja vodi u cirozu i hepatocelularni karcinom.
Hronika
Automobilom udario u zaštitnu ogradu koja je probila vozilo: Muškarac na reanimaciji
Snažnu poruku poslao je bivši fudbaler Ivan Gudelj, koji je zbog bolesti jetre prekinuo karijeru, a danas je izliječen. Ističe da je stigma teža od same bolesti – oboljeli se povlače, ćute i kasno traže pomoć.
Iz Hrvatsko društvo za bolesti jetre Hepatos poručuju da masna bolest jetre sve više pogađa i mlade. Čak 80 odsto oboljelih ima prekomjernu tjelesnu masu, a oko 7.500 ljudi godišnje dobije ovu dijagnozu.
Uprkos dostupnoj dijagnostici i terapiji, mnogi pacijenti ostaju neprepoznati. Zato je u centru Zagreba postavljena mobilna klinika s FibroSkan pregledima – da se bolest otkrije na vrijeme.
Poruka je jasna: testiranje, prevencija, vakcinacija protiv hepatitisa B i promjena životnih navika mogu spasiti život, prenosi Dnevnik.hr.
Hronika
24 min0
Srbija
25 min0
Srbija
35 min0
Vicevi
40 min0
Zdravlje
2 h0
Zdravlje
5 h0
Zdravlje
5 h0
Zdravlje
6 h0
Najnovije
Najčitanije
22
19
22
16
22
15
22
13
22
08
Trenutno na programu