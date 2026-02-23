Teška bolest kosi trećinu odraslih: Mnogi saznaju tek kada pređe u rak

Čak 20 do 30 odsto odraslih ima hroničnu bolest jetre, najčešće masnu jetru, a većina toga nije ni svjesna dok bolest ne pređe u cirozu ili rak. Na to je upozoreno u Zagrebu na međunarodnom skupu o zdravlju jetre u okviru inicijative International Round Table on Liver Health.

Hronične bolesti jetre i ciroza su među vodećim uzrocima smrti – osmo mjesto, sa do tri odsto svih smrtnih slučajeva. Više od 15.000 ljudi s hepatitisom B i C nije dijagnostikovano, a svake godine bilježi se oko 500 novih slučajeva raka jetre.

Stručnjaci upozoravaju: masna bolest jetre (MASLD/MASH) eksplodira zbog savremenog načina života – loše ishrane, gojaznosti i manjka kretanja. Bolest često nema simptome, ali bez liječenja vodi u cirozu i hepatocelularni karcinom.

Snažnu poruku poslao je bivši fudbaler Ivan Gudelj, koji je zbog bolesti jetre prekinuo karijeru, a danas je izliječen. Ističe da je stigma teža od same bolesti – oboljeli se povlače, ćute i kasno traže pomoć.

Iz Hrvatsko društvo za bolesti jetre Hepatos poručuju da masna bolest jetre sve više pogađa i mlade. Čak 80 odsto oboljelih ima prekomjernu tjelesnu masu, a oko 7.500 ljudi godišnje dobije ovu dijagnozu.

Uprkos dostupnoj dijagnostici i terapiji, mnogi pacijenti ostaju neprepoznati. Zato je u centru Zagreba postavljena mobilna klinika s FibroSkan pregledima – da se bolest otkrije na vrijeme.

Poruka je jasna: testiranje, prevencija, vakcinacija protiv hepatitisa B i promjena životnih navika mogu spasiti život, prenosi Dnevnik.hr.