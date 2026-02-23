Logo
Large banner

"Tihi ubica" pogađa sve više ljudi: Prvi znaci javljaju se na stopalima

Izvor:

Informer

23.02.2026

17:18

Komentari:

0
"Тихи убица" погађа све више људи: Први знаци јављају се на стопалима

Hladna stopala, bol u listovima i promjene boje kože mogu biti rani znaci povišenog holesterola i loše cirkulacije koje ne treba ignorisati.

Visok nivo holesterola često se naziva "tihim ubicom" jer dugo vremena prolazi bez očiglednih simptoma, dok se ne dogode ozbiljne komplikacije poput srčanog ili moždanog udara.

Međutim, određeni znaci na nogama i stopalima mogu biti rani alarm da nešto nije u redu sa cirkulacijom, uzrokovano nakupljanjem masnih naslaga u krvnim sudovima.

Hladna stopala i noge

Ako su vam stopala stalno hladna, čak i u toploj prostoriji, to može ukazivati na smanjeni protok krvi do udaljenih dijelova tela, posledicu suženih arterija usljed taloženja holesterola, navodi se u jednoj studiji.

Bol, grčevi ili težina pri hodanju

Bol ili osjećaj težine u listovima ili stopalima tokom ili nakon hodanja, koji se smanjuje u mirovanju, može biti znak da arterije ne dopremaju dovoljno krvi i kiseonika mišićima.

Promjene boje kože ili teksture

Koža na stopalima može izgledati blijedo, plavičasto ili promijenjeno, što odražava lošu cirkulaciju. Smanjeni protok krvi utiče i na ishranu tkiva.

Trnci, peckanje ili žarenje

Osjećaj trnjenja ili neprijatnog peckanja posebno u smiraj dana može biti posljedica nedovoljne opskrbe nervnih završetaka jer arterije ne dopremaju dovoljno krvi.

Sporo zarastanje rana

Rane ili čirevi na stopalima i nogama koji dugo ne zarastaju takođe mogu ukazivati na lošu cirkulaciju i visok nivo holesterola, tijelo nema dovoljno krvi i kiseonika za adekvatnu regeneraciju tkiva.

Zašto je ovo važno

Povišen holesterol ne mora dati simptome dok ne dovede do ozbiljnijih oboljenja krvnih sudova ili srca.

Rani znaci koji se javljaju na nogama mogu biti važan pokazatelj da je cirkulacija kompromitovana i da bi bilo pametno obratiti se ljekaru radi provjere nivoa holesterola i opšteg stanja zdravlja srca, prenosi Informer.

Podijeli:

Tagovi :

visok holesterol

srčani udar

moždani udar

hladna stopala

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Волво повлачи више од 40.000 електричних аутомобила

Auto-moto

Volvo povlači više od 40.000 električnih automobila

2 h

0
Облачно вријеме и олуја

Srbija

Slijedi preokret vremena: Približavaju se dvije olujne mase

2 h

0
"Крстови са српских гробаља највјероватније завршили у старом гвожђу"

Region

"Krstovi sa srpskih grobalja najvjerovatnije završili u starom gvožđu"

2 h

0
Православље, црква

Društvo

Ako postite, ne treba to da govorite: Sveto pravilo mnogi su zaboravili

2 h

0

Više iz rubrike

Колико дуго људи могу да издрже без спавања?

Zdravlje

Koliko dugo ljudi mogu da izdrže bez spavanja?

2 h

0
Почиње сезона алергија: Како да се заштитите овог прољећа?

Zdravlje

Počinje sezona alergija: Kako da se zaštitite ovog proljeća?

3 h

0
Ево када лијекови изазивају аритмију

Zdravlje

Evo kada lijekovi izazivaju aritmiju

10 h

0
Лијек за дијабетес као нови допинг?

Zdravlje

Lijek za dijabetes kao novi doping?

11 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

28

Izbio požar u kući u kojoj je bilo dijete: Povrijeđena jedna osoba

19

24

Ko je bila Irena Božinovski? Mlada političarka umrla u 41. godini

19

22

Hoće li biti raskinut ugovor za stručne poslove tehničkih pregleda u Srpskoj?

19

22

Akumuliraju se problemi i dugovi u Gradu na Vrbasu

19

21

Od marta više para u kasi elektrodistributivnih preduzeća

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner