"Tihi ubica" pogađa sve više ljudi: Prvi znaci javljaju se na stopalima

Hladna stopala, bol u listovima i promjene boje kože mogu biti rani znaci povišenog holesterola i loše cirkulacije koje ne treba ignorisati.

Visok nivo holesterola često se naziva "tihim ubicom" jer dugo vremena prolazi bez očiglednih simptoma, dok se ne dogode ozbiljne komplikacije poput srčanog ili moždanog udara.

Međutim, određeni znaci na nogama i stopalima mogu biti rani alarm da nešto nije u redu sa cirkulacijom, uzrokovano nakupljanjem masnih naslaga u krvnim sudovima.

Hladna stopala i noge

Ako su vam stopala stalno hladna, čak i u toploj prostoriji, to može ukazivati na smanjeni protok krvi do udaljenih dijelova tela, posledicu suženih arterija usljed taloženja holesterola, navodi se u jednoj studiji.

Bol, grčevi ili težina pri hodanju

Bol ili osjećaj težine u listovima ili stopalima tokom ili nakon hodanja, koji se smanjuje u mirovanju, može biti znak da arterije ne dopremaju dovoljno krvi i kiseonika mišićima.

Promjene boje kože ili teksture

Koža na stopalima može izgledati blijedo, plavičasto ili promijenjeno, što odražava lošu cirkulaciju. Smanjeni protok krvi utiče i na ishranu tkiva.

Trnci, peckanje ili žarenje

Osjećaj trnjenja ili neprijatnog peckanja posebno u smiraj dana može biti posljedica nedovoljne opskrbe nervnih završetaka jer arterije ne dopremaju dovoljno krvi.

Sporo zarastanje rana

Rane ili čirevi na stopalima i nogama koji dugo ne zarastaju takođe mogu ukazivati na lošu cirkulaciju i visok nivo holesterola, tijelo nema dovoljno krvi i kiseonika za adekvatnu regeneraciju tkiva.

Zašto je ovo važno

Povišen holesterol ne mora dati simptome dok ne dovede do ozbiljnijih oboljenja krvnih sudova ili srca.

Rani znaci koji se javljaju na nogama mogu biti važan pokazatelj da je cirkulacija kompromitovana i da bi bilo pametno obratiti se ljekaru radi provjere nivoa holesterola i opšteg stanja zdravlja srca, prenosi Informer.