Logo
Large banner

Sabalenka ponovo diže trofej

Autor:

ATV

15.03.2026

22:16

Komentari:

0
Сабаленка у финалу Аустралијан опена
Foto: Tanjug / AP / Dita Alangkara

Bjeloruska teniserka Arina Sabalenka osvojila je turnir u Indijan Velsu, pošto je večeras u finalu pobjedila Elenu Ribakinu iz Kazahstana 3:6, 6:3, 7:6.

Meč je trajao dva sata i 31 minut. Ovo je bio 16. međusobni duel Sabalenke i Ribakine, a deveti trijumf bjeloruske teniserke.

Ribakina je dobila prvi set sa 6:3, dok je bjeloruska teniserka uzvratila sa 6:3 u drugom setu. U trećem setu viđena je velika borba, a pobjednica je odlučena u taj-brejku.

Teniserka iz Kazahstana je u taj-brejku pri vođstvu od 6:5 na svoj servis imala meč loptu, ali je nije iskoristila. Sabalenka je potom osvojila tri uzastopna poena i po prvi put u karijeri stigla do pobjede na turniru u Indijan Velsu.

Bjeloruska teniserka je trijumfom u Indijan Velsu stigla do 23. trofeja u karijeri, dok je Ribakina ostala na 12 titula.

Teniski turnir u Indijan Velsu se igrao za nagradni fond od 9.415.725 dolara.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Arina Sabalenka

Indijan Vels

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

02

Alarmantno upozorenje: Ovo je sada možda i važnije od nafte

22

41

Pjesma posvećena poginulom bratu Darka Lazića slama srce

22

27

Šta je zapravo taj čuveni barel nafte

22

21

Za 18 mjeseci ulazimo u Banjaluku: SAD podržale projekat od milijardu KM

22

16

Sabalenka ponovo diže trofej

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner