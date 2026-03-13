"Đoković me izveo na večeru sa tri evra u džepu, a račun 300"

Čileanac je podelio jednu malo poznatu priču, kada se se sa Đokovićem našao na večeri u Nemačkoj.

"Sjećam se da smo jednom izašli da jedemo, a Đoković je imao samo tri evra u džepu. SelI smo u restoran u Njemačkoj i rekao mi je: ‘Paule, ja častim. Znaš li da ću jednog dana biti svetski broj jedan? Biću zvijezda.' Počeli smo da naručujemo. On je uzeo jastoga, biftek. 'Hoćeš li vino?' stalno me je pitao. Ja ne pijem vino. 'Razgovaraš sa budućim brojem jedan na svijetu. Srušiću sve rekorde', govorio je. Na kraju je stigao račun – 300 evra. Pitao sam ga kako ćemo to platiti. ‘Ne brini, ja ću platiti.’ I on je platio, iako zapravo nije imao ništa", ispričao je Kapdevil i nastavio da prepričava razgovor sa srpskim teniserom.

"Zatim je dodao: 'Znaš li zašto ću srušiti svaki rekord i biti najbolji? Zato što sam radio stvari koje ti nisi. Tokom rata morao sam da sahranjujem prijatelje iz škole. Znam kako je podići se iz siromaštva, vi to niste iskusili. To me je učinilo veoma jakim.’ Te njegove riječi sam zapamtio", rekao je Čileanac.

Nakon završetka igračke karijere, Kapdevil se uspješno prebacio u poslovni svijet, gdje je preuzeo uloge u rudarskoj industriji i poslovima sa nekretninama.

Tokom 12 godina duge profesionalne karijere, od 2002. do 2014. godine, zaradio je više od 1,1 milion dolara.