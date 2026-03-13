Jak zemljotres pogodio Tursku

Zemljotres magnitude 5,5 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je rano jutros centralnu Tursku, saopštila je turska služba za vanredne situacije.

Prema podacima državne Agencije za upravljanje katastrofama i vanrednim situacijama /AFAD/ epicentar zemljotresa bio je 46 kilometara sjeverno od grada Tokat, na dubini od 6,4 kilometra.

AFAD navodi da se potres dogodio u 3.35 časova po lokalnom vremenu i osjetio se u nekoliko provincija.