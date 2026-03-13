Jak zemljotres pogodio Tursku

Izvor:
Zemljotres magnitude 5,5 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je rano jutros centralnu Tursku, saopštila je turska služba za vanredne situacije.
Prema podacima državne Agencije za upravljanje katastrofama i vanrednim situacijama /AFAD/ epicentar zemljotresa bio je 46 kilometara sjeverno od grada Tokat, na dubini od 6,4 kilometra.
AFAD navodi da se potres dogodio u 3.35 časova po lokalnom vremenu i osjetio se u nekoliko provincija.
