Logo
Large banner

Jak zemljotres pogodio Tursku

Izvor:

SRNA

13.03.2026

08:52

Komentari:

0
Zemljotres Potres Podrhtavanje tla
Foto: Printscreen/Youtube

Zemljotres magnitude 5,5 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je rano jutros centralnu Tursku, saopštila je turska služba za vanredne situacije.

Prema podacima državne Agencije za upravljanje katastrofama i vanrednim situacijama /AFAD/ epicentar zemljotresa bio je 46 kilometara sjeverno od grada Tokat, na dubini od 6,4 kilometra.

AFAD navodi da se potres dogodio u 3.35 časova po lokalnom vremenu i osjetio se u nekoliko provincija.

Podijeli:

Tagovi :

Turska

Zemljotres

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Zemljotres Potres Podrhtavanje tla

Svijet

Snažan zemljotres pogodio Grčku

1 d

0
Јак земљотрес погодио Тајван

Svijet

Jak zemljotres pogodio Tajvan

21 h

0
Хормушки мореуз

Svijet

Iran dozvolio tankerima ove zemlje da prolaze kroz Hormuški moreuz

1 d

0
Земљотрес погодио Хрватску, мјештани узнемирени: "Добро је грмјело и затресло"

Svijet

Zemljotres pogodio Hrvatsku, mještani uznemireni: "Dobro je grmjelo i zatreslo"

2 d

0

Više iz rubrike

Доналд Трамп

Svijet

Tramp: Vjerujem da je vrhovni vođa Irana Modžtaba Hamnei još uvijek živ

3 h

0
Хаос на небу изнад НАТО базе: Сирене се чуле читаву ноћ

Svijet

Haos na nebu iznad NATO baze: Sirene se čule čitavu noć

4 h

0
Експлозије у Дубаију, црни дим прекрио дио града

Svijet

Eksplozije u Dubaiju, crni dim prekrio dio grada

4 h

0
Предсједник Русије Владимр Путин.

Svijet

SAD dozvolile kupovinu ruske nafte

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

46

Zatraženo ukidanje presude za pljačku 2.000.000 KM u Banjaluci

11

40

Petronijević: Dopis VSTS-a Osnovnom sudu u Banjaluci ozbiljan nastavak pritiska

11

23

Dijete udarila električna lokomotiva na pružnom prelazu

11

14

NASA uskoro planira misiju na Mjesec

11

02

Ublažavanje američkih sankcija na rusku naftu put ka stabilizaciji tržišta

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner