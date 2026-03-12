Logo
Iran dozvolio tankerima ove zemlje da prolaze kroz Hormuški moreuz

12.03.2026

08:36

Хормушки мореуз
Foto: Google maps

Iran je dozvolio tankerima koji plove pod indijskom zastavom da prođu kroz Hormuški moreuz, javila je indijska televizijska kuća NDTV, pozivajući se na neimenovane izvore.

Najmanje dva indijska tankera, "Pušpak" i "Parimal", bezbjedno su prošla kroz strateški važan moreuz, uprkos činjenici da se brodovi iz SAD, Evrope i Izraela i dalje suočavaju sa ograničenjima.

Доналд Трамп

Ekonomija

Tramp: SAD mogle da iskoriste strateške rezerve

Isti izvor je naveo da je ova odluka uslijedila nakon razgovora između indijskog ministra spoljnih poslova Subrahmanjama Džaišankara i iranskog ministra spoljnih poslova Abasa Aragčija.

Prije dva dana tanker pod liberijskom zastavom koji je prevozio sirovu naftu iz Saudijske Arabije, a kojim je upravljao indijski državljanin, takođe je prošao kroz Hormuški moreuz i pristao u luci Mumbaj.

To je bio prvi brod koji je išao ka Indiji i prošao je kroz plovni put gdje je pomorski saobraćaj praktično prestao nakon američkih i izraelskih napada na Iran.

Benzin, gorivo, dizel, benzinska pumpa

Ekonomija

Cijena nafte ponovo skočila, prelazi "psihološku granicu"

Brodski saobraćaj kroz Hormuški moreuz gotovo je zaustavljen nakon što su SAD i Izrael 28. februara pokrenuli napade na mete u Iranu.

Hormuški moreuz je ključna ruta za snabdijevanje naftom i tečnim prirodnim gasom iz zemalja Persijskog zaliva na svjetsko tržište, čineći oko 20 odsto globalne trgovine naftom, naftnim proizvodima i tečnim prirodnim gasom.

Iran

Hormuški moreuz

zatvoren Hormuški moreuz

Indija

