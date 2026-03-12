Logo
Uvećanje grudi bez rezova: Doktor Nenad Stepić objasnio novu metodu

ATV

12.03.2026

09:25

Foto: Pexel/Jonathan Borba

U skladu sa tehnološkim i svakim drugim napretkom, i polje estetske hirurgije razvija se ubrzano. Kada govorimo o uvećanju grudi, razumije se da su želje, ljepota i zadovoljstvo pacijentkinja važni. Ipak, misija stručnjaka prije svega je da im omoguće pristup najmodernijim, najmanje invazivnim i najbezbjednijim metodama.

Prirodan rezultat, minimalna trauma tkiva i brz oporavak nakon intervencije

Upravo iz tog razloga u praksu estetske hirurgije u Srbiji uvedena je revolucionarna tehnika minimalno invazivne augmentacije dojki MIA Femtech, koja mijenja način na koji se do sada razmišljalo o estetskoj hirurgiji, ali to potvrđuje i u praksi.

"Ova metoda omogućava prirodan rezultat, minimalnu traumu tkiva i brz oporavak, uz poštovanje savremenih principa očuvanja anatomije dojke. Time našim pacijentkinjama pružamo ne samo maksimalni estetski efekat , već i veću sigurnost i komfor tokom cijelog procesa rada i oporavka", kaže u razgovoru za eKlinika portal prof. dr Nenad Stepić, specijalista plastične i rekonstruktivne hirurgije i prvi sertifikovani stručnjak za sprovođenje ove revolucionarne i inovativne metode u regionu.

Kome je namijenjen ovakav način uvećanja grudi: Žene više ne žele ogromne grudi već što prirodniji oblik i što veći komfor

Ova procedura je namijenjena ženama koje su protivnici klasične hirurgije i velikih silikona. Idealna je za dame koje su izgubile jedrost dojki nakon trudnoće ili gubitka kilograma, a ne žele predimenzionirane grudi, već prirodne proporcije. Prioriteti i afiniteti žena se mijenjaju protokom vremena, potvrđuje prof. dr Stepić i kaže da više nisu u modi „veliki brojevi“ već udobnost i komfor, uz bezbjednost koja se podrazumijeva:

- MIA Femtech je tehnika koja je izazvala revoluciju u estetskoj hirurgiji dojke u čitavom svijetu. Suština ove tehnike je da se izvodi pod lokalnom anestezijom. Operacija traje pola sata (petnaestak minuta po strani tijela, odnosno dojci), ne postoje nikakvi veliki rezovi niti ožiljci na samim dojkama, a pacijentkinje već nakon sat vremena mogu da se vrate kući. Nema razloga za strah od opšte anestezije, a oporavak je neuporedivo brži u odnosu na dosadašnje „klasične“ intervencije. Već dan ili dva kasnije moguće je vratiti se svakodnevnim obavezama, pa čak i vježbanju u teretani, nakon dve do tri nedjelje - precizira naš sagovornik.

Kako se sprovodi procedura i u čemu je tajna inovativnih implantata u obliku dijamanta

Procedura počinje malim rezom od dva santimetra u predjelu pazuha, koji ostaje skriven.

- Pristupa se specijalnim separatorom, koji na svom vrhu ima balon. Tim balonom se doslovno napumpava i ekspandira tkivo dojke, čime se pravi precizan džep za implantat. Koristimo Diamond 2 biokompatibilne implantate, prvi put viđene i upotrebljene na tržištu estetske hirurgije. Nakon toga se koristi specijalni in‌jektor koji se sastoji iz dva dijela. Implantat se u njega usisava i potom se kroz tu istu rupicu od dva santimetra bukvalno 'upucava' u formirano ležište. Zbog dijamantskog oblika postižemo željenu projekciju sa manjim volumenom, sam implantat je manji, komfor veći, a mogućnost infekcije je svedena na minimum - objašnjava prof. dr Stepić prednosti MIA Femtech metode, koju će u narednih godinu dana u Srbiji i regionu sprovoditi isključivo on sa svojim timom.

Dodaje i da su liste čekanja već formirane što potvrđuje veliko interesovanje pacijentkinja u Srbiji, koje su sada u prilici da uživaju kvalitet svetskih okvira estetske hirurgije, uz apsolutni prioritet bezbjednosti.

Dobra vijest za pacijentkinje sa problematičnim dojkama: Ovom metodom i one bez bojazni mogu da uvećaju grudi

Jedno od interesantnih i bezbjednosno važnih pitanje je da li pacijentkinje koje imaju određene promjene na dojkama mogu da razmišljaju o uvećanju grudi ovom procedurom. Profesor dr Nenad Stepić ih ohrabruje i objašnjava:

- S obzirom na to da se radi o potpuno neinvazivnoj metodi, apsolutno je dozvoljeno i ženama koje imaju promjene poput fibroadenoma ili fibrocističnih dojki, na primjer, da razmišljaju na ovu temu. Jedan od najvažnijih razloga je to što tkivo dojke ostaje netaknuto - ne diramo ga, već balonom pravimo džep između žlezdanog tkiva i mišića. Time ne remetimo ni jednu anatomsku strukturu, niti bilo čim utičemo agresivno na tkivo dojke - rekao je sagovornik eKlinika portala.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

