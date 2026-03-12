Užas: Muškarac (71) izbo dvije žene pa jednu polio benzinom

Izvor:
Kurir
12.03.2026
10:25
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Odžacima uhapsili su S. K. (71) iz tog mjesta, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo teško ubistvo u pokušaju.
Jednu od žrtava je, pored uboda nožem, polio i benzinom.
Kako se saznaje, on se sumnjiči da je juče nožem zadao više uboda ženama starosti sedamdeset i osamdeset tri godine u Odžacima, dok je jednu od njih i polio benzinom.
Povrijeđene žene prevezene su u Opštu bolnicu u Somboru.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Somboru.
