Logo
Large banner

Oprez! Ovaj lijek za mršavljenje može dovesti do gubitka vida

11.03.2026

07:54

Komentari:

0
Таблете лијекови
Foto: Pixabay/TheDigitalWay

Pacijenti koji uzimaju lijek za mršavljenje Vegovi imaju skoro pet puta veći rizik od iznenadnog gubitka vida u poređenju sa onima koji koriste Ozempik za liječenje dijabetesa, otkrila je velika studija .

Lekovi agonisti GLP-1 receptora, kao što je semaglutid, koji se prodaju pod imenima Vegovi, Ozempik i Ribelsus, i tirzepatid (Munjaro), pomažu u snižavanju nivoa šećera u krvi, usporavanju varenja i smanjenju apetita, a takođe su povezani sa smanjenim rizikom od srčanog udara i drugim zdravstvenim prednostima.

Rizik od „moždanog udara u oči“

Studija objavljena u časopisu British Journal of Ophthalmology otkrila je da su pacijenti koji su uzimali Vegovi pet puta skloniji razvoju nearteritične prednje ishemijske optičke neuropatije (Naion).

Ovo je takozvani „moždani udar oka“ koji uzrokuje iznenadni i obično trajni gubitak vida zbog smanjenog protoka krvi u očnom živcu. Studija je takođe otkrila da su muškarci tri puta više izloženi riziku nego žene.

Iako je to retka pojava, koja pogađa oko jednu od 10.000 osoba koje uzimaju semaglutid, studija je ukazala na „potencijalnu zabrinutost u vezi sa bezbjednošću lijeka povezanu sa dozom“. Vegovi, Ozempik i Ribelsus, koje proizvodi Novo Nordisk, sadrže isti aktivni sastojak, semaglutid, ali u različitim dozama i formulacijama.

Апотека

BiH

Povlači se lijek "Zolteks"

Dr Edvard Margolin, sa Odeljenja za oftalmologiju Univerziteta u Torontu i jedan od autora studije, rekao je da je Naion vjerovatno „stvarni neželjeni efekat“ semaglutida i da brži ili agresivniji gubitak težine može „povećati rizik“ od njegovog razvoja.

Veza sa većom dozom lijeka

Studija je analizirala izvještaje o neželjenim događajima podnijete Američkoj agenciji za hranu i lijekove (FDA) između decembra 2017. i decembra 2024. godine.

Kanadski istraživači su uporedili sve izvještaje o Naionu povezane sa nedjeljnim injekcijama Ozempika do 2 mg za dijabetes tipa 2, nedeljnim injekcijama Vegovija do 2,4 mg za gojaznost, što je najviša odobrena doza, i dnevnim pilulama Ribelsusa za dijabetes tipa 2. Takođe su ispitani neželjeni efekti prijavljeni za tirzepatid (Munjaro).

Studija je otkrila da Vegovi ima najjaču povezanost sa iznenadnim gubitkom vida. S druge strane, autori nisu pronašli povećan rizik kod tableta Ribelsus ili lijeka tirzepatid. Rekli su da visoke doze Vegovija i brži početak djelovanja injekcija mogu objasniti razliku. Nasuprot tome, ograničena i sporija apsorpcija tableta Ribelsus je vjerovatno razlog zašto veza nije uočena.

Upozorenja regulatornih organa

Do ovih otkrića dolazi nakon što je Agencija za regulaciju lijekova i zdravstvenih proizvoda Velike Britanije (MHRA) u februaru objavila ažuriranje bezbjednosti u kojem je upozorila na rizike od lijeka Naion. Slična upozorenja je ranije izdala i Evropska agencija za lijekove.

Dr Alison Kejv, glavna službenica za bezbjednost u MHRA, rekla je: „Rizik od Naiona kod pacijenata kojima je propisan semaglutid je izuzetno nizak. Međutim, kao i kod svih lijekova, pacijenti i ljekari moraju biti svjesni simptoma mogućih neželjenih efekata, čak i ako je rizik veoma nizak, kako bi se osiguralo da pacijenti odmah dobiju odgovarajući tretman ako se pojave.“

Pozivi na oprez

Samanta Man, oftalmolog i vodeća stručnjakinja za dijabetičku retinopatiju na Kraljevskom koledžu oftalmologa, rekla je: „Ova studija se oslanjala na prijavljene neželjene efekte i stoga ne može dokazati uzročnost ili utvrditi koliko je ovaj problem zapravo čest.“

илу-таблете-лијекови-04092025

Zdravlje

Hitno se povlače serije ovog lijeka

„Međutim, povećanje broja slučajeva ovog oblika 'impakcije' optičkog živca nije nešto što smo u velikoj mjeri vidjeli u rutinskoj kliničkoj praksi u bolnici Sent Tomas u Londonu, gdje radim. Stoga su potrebna dalja istraživanja kako bi se razjasnilo da li je ovaj povećani rizik zaista stvaran.“

Reakcija kompanije

Portparol kompanije Novo Nordisk je rekao: „Bezbjednost pacijenata je naš glavni prioritet i sve izvještaje o neželjenim događajima vezanim za upotrebu naših lijekova shvatamo veoma ozbiljno. Tijesno sarađujemo sa vlastima i regulatornim tijelima širom svijeta kako bismo kontinuirano pratili bezbjednosni profil naših proizvoda.“

Dodali su da su evropska uputstva za pacijente za Vegovi, Ozempik i Ribelsus ažurirana kako bi uključila Naion, ali su zaključili da „na osnovu ukupnih dokaza, podaci ne ukazuju na razumnu mogućnost uzročne veze između semaglutida i Naiona, a Novo Nordisk smatra da profil koristi i rizika semaglutida ostaje povoljan“.

(indeks)

Podijeli:

Tagovi :

lijek

Mršavljenje

lijekovi

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Прехлада

Zdravlje

Ruski naučnici razvili novi lijek bez rizika od zavisnosti

4 d

0
Гоца Тржан

Scena

Goca Tržan žrtva prevare - uputila hitan apel: Ne nasedajte

1 sedm

0
Ево када лијекови изазивају аритмију

Zdravlje

Evo kada lijekovi izazivaju aritmiju

2 sedm

0
Ефикасан лијек: Зашто је добар бијели лук?

Zdravlje

Efikasan lijek: Zašto je dobar bijeli luk?

2 sedm

0

Više iz rubrike

Истраживање на скоро милион људи: Два поремећаја сна опасна за срце

Zdravlje

Istraživanje na skoro milion ljudi: Dva poremećaja sna opasna za srce

12 h

0
беба Вајолет

Zdravlje

Djevojčica dobila strašnu dijagnozu: Znala sam da nešto nije u redu

14 h

0
Прехлада алергија

Zdravlje

Kako prepoznati i ublažiti simptome alergije?

16 h

0
Пет намирница које повећавају хормон среће: Здраве су и хранљиве

Zdravlje

Pet namirnica koje povećavaju hormon sreće: Zdrave su i hranljive

19 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

15

Trivićka ćuti, Narodni front se obračunava sa Nebojšom Vukanovićem

10

01

U Banjaluci uhapšene četiri osobe zbog droge

10

01

Iran objavio spisak meta za gađanje: Ugrožena sjedišta svjetski poznatih kompanija

09

59

Stigle prve kazne za pumpadžije zbog cijena goriva

09

48

Georgina Rodrigez privatnim avionom napustila Rijad!

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner