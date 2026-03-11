Oprez! Ovaj lijek za mršavljenje može dovesti do gubitka vida

Pacijenti koji uzimaju lijek za mršavljenje Vegovi imaju skoro pet puta veći rizik od iznenadnog gubitka vida u poređenju sa onima koji koriste Ozempik za liječenje dijabetesa, otkrila je velika studija .

Lekovi agonisti GLP-1 receptora, kao što je semaglutid, koji se prodaju pod imenima Vegovi, Ozempik i Ribelsus, i tirzepatid (Munjaro), pomažu u snižavanju nivoa šećera u krvi, usporavanju varenja i smanjenju apetita, a takođe su povezani sa smanjenim rizikom od srčanog udara i drugim zdravstvenim prednostima.

Rizik od „moždanog udara u oči“

Studija objavljena u časopisu British Journal of Ophthalmology otkrila je da su pacijenti koji su uzimali Vegovi pet puta skloniji razvoju nearteritične prednje ishemijske optičke neuropatije (Naion).

Ovo je takozvani „moždani udar oka“ koji uzrokuje iznenadni i obično trajni gubitak vida zbog smanjenog protoka krvi u očnom živcu. Studija je takođe otkrila da su muškarci tri puta više izloženi riziku nego žene.

Iako je to retka pojava, koja pogađa oko jednu od 10.000 osoba koje uzimaju semaglutid, studija je ukazala na „potencijalnu zabrinutost u vezi sa bezbjednošću lijeka povezanu sa dozom“. Vegovi, Ozempik i Ribelsus, koje proizvodi Novo Nordisk, sadrže isti aktivni sastojak, semaglutid, ali u različitim dozama i formulacijama.

Dr Edvard Margolin, sa Odeljenja za oftalmologiju Univerziteta u Torontu i jedan od autora studije, rekao je da je Naion vjerovatno „stvarni neželjeni efekat“ semaglutida i da brži ili agresivniji gubitak težine može „povećati rizik“ od njegovog razvoja.

Veza sa većom dozom lijeka

Studija je analizirala izvještaje o neželjenim događajima podnijete Američkoj agenciji za hranu i lijekove (FDA) između decembra 2017. i decembra 2024. godine.

Kanadski istraživači su uporedili sve izvještaje o Naionu povezane sa nedjeljnim injekcijama Ozempika do 2 mg za dijabetes tipa 2, nedeljnim injekcijama Vegovija do 2,4 mg za gojaznost, što je najviša odobrena doza, i dnevnim pilulama Ribelsusa za dijabetes tipa 2. Takođe su ispitani neželjeni efekti prijavljeni za tirzepatid (Munjaro).

Studija je otkrila da Vegovi ima najjaču povezanost sa iznenadnim gubitkom vida. S druge strane, autori nisu pronašli povećan rizik kod tableta Ribelsus ili lijeka tirzepatid. Rekli su da visoke doze Vegovija i brži početak djelovanja injekcija mogu objasniti razliku. Nasuprot tome, ograničena i sporija apsorpcija tableta Ribelsus je vjerovatno razlog zašto veza nije uočena.

Upozorenja regulatornih organa

Do ovih otkrića dolazi nakon što je Agencija za regulaciju lijekova i zdravstvenih proizvoda Velike Britanije (MHRA) u februaru objavila ažuriranje bezbjednosti u kojem je upozorila na rizike od lijeka Naion. Slična upozorenja je ranije izdala i Evropska agencija za lijekove.

Dr Alison Kejv, glavna službenica za bezbjednost u MHRA, rekla je: „Rizik od Naiona kod pacijenata kojima je propisan semaglutid je izuzetno nizak. Međutim, kao i kod svih lijekova, pacijenti i ljekari moraju biti svjesni simptoma mogućih neželjenih efekata, čak i ako je rizik veoma nizak, kako bi se osiguralo da pacijenti odmah dobiju odgovarajući tretman ako se pojave.“

Pozivi na oprez

Samanta Man, oftalmolog i vodeća stručnjakinja za dijabetičku retinopatiju na Kraljevskom koledžu oftalmologa, rekla je: „Ova studija se oslanjala na prijavljene neželjene efekte i stoga ne može dokazati uzročnost ili utvrditi koliko je ovaj problem zapravo čest.“

„Međutim, povećanje broja slučajeva ovog oblika 'impakcije' optičkog živca nije nešto što smo u velikoj mjeri vidjeli u rutinskoj kliničkoj praksi u bolnici Sent Tomas u Londonu, gdje radim. Stoga su potrebna dalja istraživanja kako bi se razjasnilo da li je ovaj povećani rizik zaista stvaran.“

Reakcija kompanije

Portparol kompanije Novo Nordisk je rekao: „Bezbjednost pacijenata je naš glavni prioritet i sve izvještaje o neželjenim događajima vezanim za upotrebu naših lijekova shvatamo veoma ozbiljno. Tijesno sarađujemo sa vlastima i regulatornim tijelima širom svijeta kako bismo kontinuirano pratili bezbjednosni profil naših proizvoda.“

Dodali su da su evropska uputstva za pacijente za Vegovi, Ozempik i Ribelsus ažurirana kako bi uključila Naion, ali su zaključili da „na osnovu ukupnih dokaza, podaci ne ukazuju na razumnu mogućnost uzročne veze između semaglutida i Naiona, a Novo Nordisk smatra da profil koristi i rizika semaglutida ostaje povoljan“.

