Kako prepoznati i ublažiti simptome alergije?

Dolaskom proljeća, na hiljade ljudi pati od sezonskih alergija koje izazivaju kijanje, curenje nosa i svrab očiju, posebno tokom perioda cvjetanja breze i trave, upozoravaju ljekari i alergolozi.

Proljeće je period kada polen biljaka počinje da dominira u vazduhu, a sa njim rastu i simptomi sezonskih alergija. Stručnjaci objašnjavaju da se radi o imunološkoj reakciji tijela, kada imuni sistem pogrešno prepoznaje polen i travu kao opasnost. Ova reakcija dovodi do oslobađanja histamina, što izaziva simptome koji mogu otežati svakodnevni život.

Ekonomija Povlači se proizvod koji mnogi imamo: Dobro proverite u svojim kućama!

Iako proljećne alergije mogu pogoditi osobe svih uzrasta, najčešće se javljaju kod onih sa porodičnom istorijom alergija, kod djece i odraslih sa astmom, kao i kod stanovnika urbanih sredina gdje zagađenje i grinje pojačavaju simptome.

Najčešći simptomi proljećnih alergija:

-Kijavica

-Curenje ili zapušen nos

-Svrab i suzenje očiju

-Osjećaj pritiska u sinusima

-Ponekad glavobolja i umor

Simptomi su najizraženiji tokom jutarnjih sati, kada je koncentracija polena najveća.

Auto-moto Folksvagen ukida oko 50.000 radnih mjesta, dobit pala za 54 odsto

Uzroci proljećnih alergija

Glavni okidači su polen breze, trave i cvjetnica, dok u zatvorenim prostorima simptome mogu pojačati grinje i plijesni. Stručnjaci napominju da urbanizacija i zagađenje dodatno pogoršavaju alergijske reakcije, jer čestice zagađenja iritiraju disajne puteve i pojačavaju efekat polena.

Pored toga, klimatske promjene doprinose produženju perioda cvjetanja, što znači da se sezonski simptomi javljaju ranije nego prije nekoliko decenija.

Ko je najugroženiji

Sezonske alergije ne biraju starosnu grupu, ali u posebnom su riziku:

-Djeca sa porodičnom istorijom alergija

-Odrasli sa astmom ili hroničnim respiratornim problemima

-Stanovnici urbanih sredina sa visokim nivoima zagađenja i polena

-Osobe koje već pate od hroničnih bolesti disajnih puteva

Ljekari ističu da je pravovremeno prepoznavanje simptoma ključno, jer neliječene alergije mogu da pogoršaju respiratorne tegobe i povećaju rizik od sekundarnih infekcija.

Svijet Počeo pretres Epstinovog ranča u Novom Meksiku: Za imanje se vezuju sablasne priče

Sezonski tok alergija i javno-zdravstveni značaj

Proljećne alergije počinju u martu i traju do kraja aprila, dok su simptomi najizraženiji tokom perioda cvetanja breze i trave. Stručnjaci ističu da hiljade građana prijavljuju tegobe svake godine, što čini proljećne alergije značajnim zdravstvenim fenomenom.

U urbanim sredinama i velikim gradovima, koncentracija polena je najviša i simptomi su intenzivniji.

U ruralnim područjima simptomi mogu biti blaži, ali i dalje značajni za osobe sklonije alergijama.

Kako ublažiti simptome proljećnih alergija

Iako proljećne alergije ne mogu u potpunosti da se izbjegnu, ljekari ističu da postoje načini da se simptomi ublaže i kvalitet života poboljša. Najčešće strategije uključuju:

Ograničavanje izloženosti polenu – boravak u zatvorenim prostorijama tokom perioda najveće koncentracije polena, naročito ujutru, prenosi B92.

Republika Srpska Klokić u Rimu: Povezivanje privrednika Srpske i italijanskih investitora

Održavanje higijene doma – redovno provjetravanje, čišćenje prašine i upotreba prečišćivača vazduha mogu smanjiti količinu alergena.

Lijekovi i terapija – antihistaminici, kapi za nos i kapi za oči često pomažu u smanjenju kijanja, svraba i curenja nosa, o čemu je najbolje konsultovati se sa izabranim ljekarom ili farmaceutom.

Prirodni pristupi – upotreba ovlaživača vazduha i jednostavne navike kao što su pranje ruku i promjena odjeće poslije boravka napolju mogu pomoći u kontroli simptoma.

Ljubav i seks Da li postoji ljubav na prvi pogled?

Stručnjaci naglašavaju da kombinacija ovih mjera može značajno umanjiti nelagodnost koju proljećne alergije donose, omogućavajući svima da uživaju u ljepoti proljećnih dana.