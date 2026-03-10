Minić: Privrednicima smo na raspolaganju 24 sata

Premijer Republike Srpske Savo Minić istakao je da je Semberija izuzetno važna, jedna od najperspektivnijih regija u Srpskoj, te da privrednici i Vlada Srpske vide Bijeljinu kao strateško mjesto.

Nakon današnjeg sastanka sa privrednicima u Bijeljini, Minić je u izjavi novinarima ukazao na značajne infrastrukturne projekte na ovom području, među kojima je izgradnja auto-puta i prateće infrastrukture, te šansa u vezi sa geotermalneom vodom.

Minić je dodao da će u ovoj godini biti još ulaganja, te napomenuo da je Vlada direktno u Bijeljini isplatila 302 miliona KM.

On je ukazao da je od poplava 2014. godine Vlada isplatila Bijeljini 57 miliona KM, a da se još čeka da Gradska uprava riješi imovinsko-pravne odnose da bi se mogla uraditi sljedeća tri kilometra koja su ključna kada je riječ o drinskom nasipu.

Republika Srpska Dodik na proslavi 8. marta zapjevao veliki hit Miroslava Ilića

"Onda se zapitamo da li je moguće da i mi i građani Semberije ne možemo da napravimo barem taj pritisak da neko uzme i riješi ono za što smo obezbijedili novac i za šta plaćamo kamatu", rekao je Minić.

On je naveo da od privrednika žele da čuju šta je to što treba da uradi Vlada, koja im je na raspolaganju 24 časa.

"Predložio sam da nakon ovog sastanka organizator - Područna privredna komora, napravi zapisnik na osnovu koga ćemo razgovarati u Vladi Republike Srpske o svim pitanjima koja su se mogla čuti ovd‌je, kao i u samoj pripremi ovog sastanka", dodao je Minić.