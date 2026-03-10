Logo
Dodik: Srpska drži situaciju pod kontrolom

SRNA

10.03.2026

18:46

Милорад Додик
Foto: ATV

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da Srpska drži pod kontrolom situaciju kada je riječ o snabdijevanju gorivom.

"Uvijek se pravi neka vrsta fame i galama i odjednom je neko ko nema pojmama o životu, privredi, funkcionisanju države, predložio zakon da se ukinu sve akciza na gorivo. Od čega ćete održavati transport? To je smiješno", rekao je Dodik novinarima u Bijeljini.

илу-ротација-19092025

Svijet

Nove žrtve optužuju bivšeg policajca za silovanje

On je ocijenio da su to mogli da predlože samo oni koji nemaju pojima o tome šta je realan život i da to pitanje izdižu na politički nivo.

Ukazao je da evropske banke, kada se od njih traže sredstva za izgradnju puteva, to uslovljavaju sa stabilnim prihodom.

"To znači da nećete da mijenjate akcize kad vam padne na pamet ili da dajete oslobađajući stvar bilo kome, jer to ona nije siguran posao, gubite kredibilitet. Međutim, onda se nađe neko na nivou BiH ko hoće da proda nekomu priču /ukidanju akciza/", rekao je Dodik.

Bez saobraćajnica i auto-puteva, kaže Dodik, nema ni privrede, ni dolaska ljudi.

Владимир Путин

Svijet

O čemu je Putin razgovarao sa predsjednikom Irana

"Mali, trošnim i pohabanim putevima odlaze ljudi, a velikim dolaze", poručio je Dodik-i dodao Srpska nastavlja da gradi puteve.

Milorad Dodik

gorivo

