Poskupljuju cijene avionskih karata zbog rasta cijena goriva

Avio-kompanije "Kvantas ervezj" iz Australije, skandinavski "SAS" i "Er Novi Zeland" najavili su poskupljenje avionskih karata zbog naglog skoka cijena goriva uzrokovanog sukobom na Bliskom istoku.

Cijene kerozina, koje su prije američko-izraelskih napada na Iran iznosile oko 85 do 90 američkih dolara po barelu, skočile su na između 150 i 200 dolara, saopštio je novozelandski nacionalni prevoznik.

Iz kompanije "SAS" ističu da je povećanja cijena karata neophodno da bi letovi ostali stabilni i pouzdani, te da su proveli privremeno prilagođavanje cijena.

Nekoliko azijskih i ecropskih avio-kompanija, uključujući "Lufthanzu" i "Rajaner" imaju zaštitu od rizika cijena nafte, čime su osigurale dio svojih zaliha goriva po fiksnim cijenama.

Kuvajt, glavni izvoznik kerozina u sjeverozapadnu Evropu, prisiljen je da smanji proizvodnju.

"Kvantas" je saopštio da, uz povećanje međunarodnih tarifa, istražuje mogućnost preraspodjele kapaciteta prema Evropi.

Cijene karata na rutama između Azije i Evrope naglo su porasle zbog zatvaranja vazdušnog prostora i ograničenih kapaciteta.

Osim visokih troškova goriva, sužavanje vazdušnog prostora prijeti poremećajem globalne turističke industrije, jer piloti mijenjaju rute kako bi izbjegli sukob na Bliskom istoku.

Kompanije "Emirejts", "Katar ervejz" i "Etihad" zajedno drže oko jedne trećine putničkog saobraćaja između Evrope i Azije.