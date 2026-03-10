Logo
Large banner

Poskupljuju cijene avionskih karata zbog rasta cijena goriva

Izvor:

SRNA

10.03.2026

19:42

Komentari:

0
Поскупљују цијене авионских карата због раста цијена горива
Foto: Ethan Sarkar/Pexels

Avio-kompanije "Kvantas ervezj" iz Australije, skandinavski "SAS" i "Er Novi Zeland" najavili su poskupljenje avionskih karata zbog naglog skoka cijena goriva uzrokovanog sukobom na Bliskom istoku.

Cijene kerozina, koje su prije američko-izraelskih napada na Iran iznosile oko 85 do 90 američkih dolara po barelu, skočile su na između 150 i 200 dolara, saopštio je novozelandski nacionalni prevoznik.

Мотоцикл мотор

Hronika

Motociklista poginuo u teškoj nesreći

Iz kompanije "SAS" ističu da je povećanja cijena karata neophodno da bi letovi ostali stabilni i pouzdani, te da su proveli privremeno prilagođavanje cijena.

Nekoliko azijskih i ecropskih avio-kompanija, uključujući "Lufthanzu" i "Rajaner" imaju zaštitu od rizika cijena nafte, čime su osigurale dio svojih zaliha goriva po fiksnim cijenama.

Kuvajt, glavni izvoznik kerozina u sjeverozapadnu Evropu, prisiljen je da smanji proizvodnju.

"Kvantas" je saopštio da, uz povećanje međunarodnih tarifa, istražuje mogućnost preraspodjele kapaciteta prema Evropi.

Мед

Gradovi i opštine

Patvoreni med na tržištu ugrožava hercegovačke pčelare

Cijene karata na rutama između Azije i Evrope naglo su porasle zbog zatvaranja vazdušnog prostora i ograničenih kapaciteta.

Osim visokih troškova goriva, sužavanje vazdušnog prostora prijeti poremećajem globalne turističke industrije, jer piloti mijenjaju rute kako bi izbjegli sukob na Bliskom istoku.

Влада Републике Српске

Republika Srpska

Republika Srpska jača međunarodni uticaj osnivanjem Kancelarije za saradnju

Kompanije "Emirejts", "Katar ervejz" i "Etihad" zajedno drže oko jedne trećine putničkog saobraćaja između Evrope i Azije.

Podijeli:

Tagovi :

karte

avio kompanije

Cijene goriva

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Грађевина, Приједор

Gradovi i opštine

Više od 700.000 KM za nova radna mjesta i razvoj preduzeća

42 min

0
Пумпа

Republika Srpska

Srpska ima dovoljno goriva: Vlada ograničava marže da spriječi rast cijena

43 min

0
Подметнут пожар у близини сједишта њемачког канцелара

Svijet

Podmetnut požar u blizini sjedišta njemačkog kancelara

52 min

0
Фицо: Хрвати праве проблем, али вјерујем да ће бити ријешено

Svijet

Fico: Hrvati prave problem, ali vjerujem da će biti riješeno

57 min

0

Više iz rubrike

Минић: Неће бити несташице на бензинским пумпама у Српској

Republika Srpska

Minić: Neće biti nestašice na benzinskim pumpama u Srpskoj

34 min

0
Подметнут пожар у близини сједишта њемачког канцелара

Svijet

Podmetnut požar u blizini sjedišta njemačkog kancelara

52 min

0
Фицо: Хрвати праве проблем, али вјерујем да ће бити ријешено

Svijet

Fico: Hrvati prave problem, ali vjerujem da će biti riješeno

57 min

0
Виткоф: Трилатерални разговори сљедеће седмице

Svijet

Vitkof: Trilateralni razgovori sljedeće sedmice

1 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

10

Loto rezultati: Izvučeni brojevi u 20. kolu

20

07

Dodik: Uloga žena neprocjenjiva za razvoj Srpske

20

06

Jezivo vršnjačko nasilje potreslo javnost: Tjerali djevojčicu da kleči, pa je šamarali

20

00

IDF tvrdi da je likvidirao komandanta regionalne divizije Hezbolaha Hasana Salameha

19

51

Crna Gora evakuisala 210 osoba sa Bliskog istoka, prijavljeno još 215

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner