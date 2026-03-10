Srpska ima dovoljno goriva: Vlada ograničava marže da spriječi rast cijena

Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov i ministar spoljnih poslova Ujedinjenih Arapskih Emirata Abdulah bin Zajed razgovarali su o situaciji oko Irana i založili se za hitne korake radi deeskalacije vojnih dejstava, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Rusije.

Dvojica ministara duboko su zabrinuta zbog razvoja situacije i ukazuju na neophodnost obustave napada koji dovode do civilnih žrtava i nanošenja štete civilnoj infrastrukturi, kako u arapskim zemljama Persijskog zaliva, tako i u Iranu.

Slovački premijer Robert Fico izjavio je da se nakon sastanka sa šeficom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen složio da tranzit nafte kroz naftovod Družba preko Ukrajine mora da bude nastavljen. Fico je pozdravio spremnost EU da pruži tehničku i finansijsku pomoć za popravke naftovoda, čiji je protok ruske nafte ka Slovačkoj i Mađarskoj obustavljen od kraja januara zbog oštećenja.

Saudijski Aramko, najveći svjetski izvoznik nafte, upozorio je da bi moglo doći do katastrofalnih posljedica po svjetsko tržište nafte ukoliko rat u Iranu nastavi da ometa pristup Hormuškom moreuzu – ključnoj ruti za transport energenata. Osim poremećaja u pomorskom saobraćaju i sektoru osiguranja, nastavak prekida mogao bi se proširiti i ugroziti avio-saobraćaj, poljoprivredu, automobilsku i druge industrije, izjavio je izvršni direktor Aramka Amin Naser.

Kod nas neće biti problema. Ima zaliha nafte i naftnih derivata, a Vlada RS će na sljedećoj sjednici donijeti uredbu o ograničenju marže, rekao je Ned Puhovac, ministar trgovine i turizma RS, nakon sastanka sa distributerima i trgovcima naftnih derivata.

Na meti institucija biće trgovci. Ne smije biti naglog skoka cijena proizvoda zbog poskupljenja goriva, upozorava ministar trgovine. Već na sljedećoj sjednici Vlade na sto pred ministre doći će Uredba o ograničenju marži zbog rasta cijena proizvoda praćenog poskupljenjem goriva.

„Da se radi jedna Uredba o ograničenju marži za trgovce. S obzirom na to da se tu radi o nečemu što je bilo prije par godina, ponovo ćemo je uvesti, s obzirom na to da vidimo na koji način trgovci reaguju na ovo poskupljenje goriva, iako između 2 i 2,5 odsto od ukupne cijene koštanja nekog proizvoda ide na gorivo, tako da ćemo to za jedno 10 dana završiti“, rekao je ministar trgovine i turizma Republike Srpske Ned Puhovac.

Ono što ohrabruje je da Republika Srpska ima dovoljno goriva. Neće biti problema sa zalihama. Tržište nafte i naftnih derivata u Republici Srpskoj je za sada stabilno. Međutim, ima poteškoća sa daljim snabdijevanjem. Na cijenu je trenutno teško uticati.

„Ono na šta trenutno ne možemo uticati je rast cijena, ali ako uzmemo tržišta u okruženju, vidjećemo da su njihova tržišta daleko od nas, bar po cjenovnom aspektu. U ovom trenutku teško je pričati, budući da je nabavka konstantna i imate velike oscilacije, odnosno veliki rast cijena, zato u ovom trenutku imate velike razlike po benzinskim pumpama od 0,30 feninga po litru derivata. Imamo dizel na pojedinim pumpama 2,50, a on ide i do 3 KM na određenim pumpama“, istakao je predsjedavajući Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima Privredne komore Republike Srpske Đorđe Savić.

Iako je Srbija zabranila izvoz goriva, Republika Srpska će prevazići taj procenat od 20 odsto nafte koja se uvozi iz Srbije.

„Ostalih 80 odsto nam dolazi iz Hrvatske, Slovenije i Mađarske, tako da tih 20 odsto mi u ovom momentu možemo nekako da istrpimo“, dodao je Puhovac.

Poljoprivrednici ne treba da brinu. Za njih su obezbijeđene dovoljne količine goriva. Ministar im upućuje apel da ne idu svi odjednom na pumpe, da ne bi došlo do iscrpljenja rezervi, nego da idu sukcesivno, a svi će dobiti onoliko koliko im je propisano.