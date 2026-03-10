O čemu je Putin razgovarao sa predsjednikom Irana

Predsjednik Rusije Vladimir Putin obavio je telefonski razgovor sa predsjednikom Irana Masudom Pezeškijanom, saopštio je Kremlj.

Kako se navodi u saopštenju, predsjednici su nastavili razgovor o situaciji na Bliskom istoku u kontekstu izraelsko-američke agresije protiv Irana.

"Ruski predsjednik potvrdio je svoj principijelni stav u korist što brže deeskalacije sukoba i njegovog rješavanja političkim sredstvima", navodi se.

Pezeškijan je, sa svoje strane, zahvalio Rusiji na podršci, posebno na pružanju humanitarne pomoći Iranu.

Lideri su već razgovarali prošle nedjelje, kada je ruski predsjednik izrazio najdublje saučešće zbog ubistva vrhovnog vođe Islamske Republike Iran ajatolaha Sejeda Alija Hamneija.