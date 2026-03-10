O čemu je Putin razgovarao sa predsjednikom Irana

10.03.2026
18:23
Komentari:0
Predsjednik Rusije Vladimir Putin obavio je telefonski razgovor sa predsjednikom Irana Masudom Pezeškijanom, saopštio je Kremlj.
Kako se navodi u saopštenju, predsjednici su nastavili razgovor o situaciji na Bliskom istoku u kontekstu izraelsko-američke agresije protiv Irana.
"Ruski predsjednik potvrdio je svoj principijelni stav u korist što brže deeskalacije sukoba i njegovog rješavanja političkim sredstvima", navodi se.
Ostali sportovi
MMA borac Ibrahim Čolo poginuo u jezivoj nesreći
Pezeškijan je, sa svoje strane, zahvalio Rusiji na podršci, posebno na pružanju humanitarne pomoći Iranu.
Lideri su već razgovarali prošle nedjelje, kada je ruski predsjednik izrazio najdublje saučešće zbog ubistva vrhovnog vođe Islamske Republike Iran ajatolaha Sejeda Alija Hamneija.
Svijet
2 h0
Svijet
3 h0
Svijet
3 h0
Svijet
3 h0
Najnovije
Najčitanije
20
10
20
07
20
06
20
00
19
51
Trenutno na programu
19:50
Marketing
marketing
19:55
Vremenska prognoza
vremenska prognoza
20:00
Loto, Lutrija Srbije
Loto
20:10
U prvom planu
informativno politički
21:09
Bitno
informativno politički
22:20
Odmetnica EP85 (12+)
serijski program
23:00
Plava Knjiga S02 EP03 (12+)
serijski program