Učenica izbodena na autobuskoj stanici: Ljekari se bore za njen život

Pravi horor danas se dogodio u Peći kada je nasred ulice izbodena učenica!

Prema prvim informacijama, do napada je došlo na autobuskoj stanici u tom gradu.

Povrijeđena učenica hitno je, nakon ukazane prve pomoći, prevezena u bolnicu u Peći, gdje se ljekari bore za njen život.

Policija se još nije oglasila povodom ovog napada, prenosi Telegraf.