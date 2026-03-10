Učenica izbodena na autobuskoj stanici: Ljekari se bore za njen život

Autor:ATV
10.03.2026
16:39
Komentari:0
Pravi horor danas se dogodio u Peći kada je nasred ulice izbodena učenica!
Prema prvim informacijama, do napada je došlo na autobuskoj stanici u tom gradu.
Svijet
Prijeti crna kiša natopljena naftom: SZO izdala hitno upozorenje građanima
Povrijeđena učenica hitno je, nakon ukazane prve pomoći, prevezena u bolnicu u Peći, gdje se ljekari bore za njen život.
Policija se još nije oglasila povodom ovog napada, prenosi Telegraf.
