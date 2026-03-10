Logo
Large banner

Učenica izbodena na autobuskoj stanici: Ljekari se bore za njen život

Autor:

ATV

10.03.2026

16:39

Komentari:

0
Ученица избодена на аутобуској станици: Љекари се боре за њен живот
Foto: ATV

Pravi horor danas se dogodio u Peći kada je nasred ulice izbodena učenica!

Prema prvim informacijama, do napada je došlo na autobuskoj stanici u tom gradu.

Киша

Svijet

Prijeti crna kiša natopljena naftom: SZO izdala hitno upozorenje građanima

Povrijeđena učenica hitno je, nakon ukazane prve pomoći, prevezena u bolnicu u Peći, gdje se ljekari bore za njen život.

Policija se još nije oglasila povodom ovog napada, prenosi Telegraf.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Kosovo i Metohija

učenica

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Пјевачица Бритни Спирс

Scena

Britni Spirs na ivici nakon hapšenja

1 h

0
Јувентус против Бенфике у Лиги шампиона без Душана Влаховића

Fudbal

Juventus spremio sraman ugovor za Vlahovića

1 h

0
Сијарто: Ако Орбан побиједи на изборима, Кијев ће обновити транзит нафте преко "Дружбе" у року од дана

Svijet

Sijarto: Ako Orban pobijedi na izborima, Kijev će obnoviti tranzit nafte preko "Družbe" u roku od dana

1 h

0
Јаков Јозиновић

Scena

Jakov Jozinović donio odluku o koncertu u Spensu u Novom Sadu

1 h

0

Više iz rubrike

Киша

Svijet

Prijeti crna kiša natopljena naftom: SZO izdala hitno upozorenje građanima

1 h

0
Сијарто: Ако Орбан побиједи на изборима, Кијев ће обновити транзит нафте преко "Дружбе" у року од дана

Svijet

Sijarto: Ako Orban pobijedi na izborima, Kijev će obnoviti tranzit nafte preko "Družbe" u roku od dana

1 h

0
Путин: Под контролом Кијева свега 17 одсто територије ДНР

Svijet

Putin: Pod kontrolom Kijeva svega 17 odsto teritorije DNR

1 h

0
Авион, лет

Svijet

Aviokompanija otkazala sve letove ka Abu Dabiju do kraja godine

1 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

37

Stravična ispovijest djeda otetog tinejdžera: Prijetili da će mu tijelo pojesti crvi

17

29

Srbi na KiM zabrinuti: Novi zakon ugrožava i pravo na liječenje

17

28

Ove cipele će biti neizostavni komad obuće tokom proljeća

17

20

Ljudi rođeni u ova dva znaka najteže podnose kritiku

17

13

Teška nesreća u BiH: Poginuo pješak

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner