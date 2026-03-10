Pod kontrolom Kijeva nalazi se 15-17 odsto teritorije Donjecke Narodne Republike, izjavio je predsjednik Rusije Vladimir Putin na sastanku u Kremlju sa šefom DNR Denisom Pušilinom.

Putin je podsjetio da je do prije pola godine ova brojka bila 25 odsto.

Prema njegovim riječima, Donjeck je s pravom smatran jednim od najrazvijenijih centara SSSR-a.

Ruski predsjednik je napomenuo da je region pretrpio kolosalnu štetu posljednjih godina. Međutim, oporavak regiona se odvija prilično brzim tempom.

Takođe je konstatovao da se DNR u celini razvija prilično brzo zahvaljujući sadašnjem rukovodstvu.

Nakon izvještaja o razvoju medicine i isporukama najnovije opreme u DNR, ruski lider ocijenio je da su stanovnici Donbasa divni ljudi i pravi heroji.

- Vaši ljudi su jednostavno divni. Oni su junaci u pravom smislu te riječi. I dobri stručnjaci. Ali ako stigne nova oprema, naravno, još ću razgovarati sa ministrom kako bih osigurao blagovremenu i efikasnu pripremu. Ali koliko shvatam, ovaj proces je dobro uspostavljen - dodao je Putin.

Sa svoje strane, Pušilin je rekao da Donjeckoj Narodnoj Republici pomaže cijela zemlja.