Da li pijenje tople vode utiče na brže mršavljenje? Konačno stiglo objašnjenje

Topla voda se često promoviše kao jednostavan trik za mršavljenje, ali ljekari tvrde da za to nema naučnih dokaza i objašnjavaju šta zaista pomaže.

Internet je prepun saveta o brzom gubitku kilograma, a jedan od posljednjih trendova jeste tvrdnja da pijenje tople vode može pomoći pri mršavljenju. Ipak, stručnjaci upozoravaju da ovakvi saveti često nemaju naučnu osnovu i da mogu stvoriti pogrešna očekivanja, piše "Parade".

Industrija mršavljenja svake godine vredi milijarde dolara, a brojni proizvodi i trikovi obećavaju brze rezultate. Međutim, ljekari ističu da većina tih savjeta nije zasnovana na dokazima.

Specijalisti interne medicine objašnjavaju da ne postoji jednostavno rješenje za gubitak kilograma. Kada neko tvrdi da određeni napitak ili metoda brzo topi masti, takve tvrdnje najčešće nisu potvrđene naučnim istraživanjima.

Upravo zbog toga stručnjaci savjetuju da se popularni savjeti sa društvenih mreža uzimaju sa dozom opreza. Mnogi ljudi traže brze prečice, ali to često dovodi do razočaranja, jer rezultati izostaju.

Da li topla voda pomaže u mršavljenju

Ljekari su prilično jasni kada je riječ o ovom pitanju. Prema njihovim riječima, ne postoje uvjerljivi dokazi da pijenje tople vode direktno utiče na gubitak kilograma.

Neki vjeruju da topla voda ubrzava metabolizam ili pomaže telu da se oslobodi toksina. Međutim, stručnjaci navode da je energija koju organizam potroši da zagrije vodu na tjelesnu temperaturu minimalna i nema značajan uticaj na sagorijevanje kalorija.

Takođe, ideja o detoksikaciji toplom vodom nema naučnu potvrdu. Organizam već ima prirodne sisteme za uklanjanje štetnih materija, prije svega jetru i bubrege, koji obavljaju taj posao bez potrebe za posebnim napicima.

Može li voda ipak pomoći?

Iako sama temperatura vode nema značajan efekat na mršavljenje, hidratacija može imati indirektnu korist.

Stručnjaci objašnjavaju da konzumiranje vode pre obroka može doprinijeti osjećaju sitosti, zbog čega ljudi ponekad pojedu manje hrane. Takođe, često se dešava da ljudi pomiješaju žeđ i glad, pa dovoljan unos tečnosti može pomoći da se izbjegne nepotrebno grickanje.

Kada je riječ o izboru između tople i hladne vode, ljekari poručuju da je najvažnije jednostavno piti dovoljno vode tokom dana. Temperatura napitka uglavnom je stvar lične preferencije.

Savjeti za mršavljenje koji imaju smisla

Stručnjaci se slažu da su osnovne navike i dalje najefikasniji način za kontrolu tjelesne težine.

Povećan unos proteina može pomoći u produžavanju osjećaja sitosti i smanjenju apetita. Istovremeno, preporučuje se smanjenje unosa šećera i prerađene hrane, kao i izbor namirnica koje su što prirodnije.

Redovna fizička aktivnost takođe igra važnu ulogu. Čak i umjereno kretanje, poput svakodnevne šetnje, može pozitivno uticati na metabolizam i očuvanje mišićne mase.

Uz to, kvalitetan san i smanjenje stresa imaju značajan uticaj na hormone koji regulišu apetit i tjelesnu težinu.

Stručnjaci poručuju da je dugoročna doslednost u zdravim navikama mnogo važnija od kratkoročnih trendova i brzih dijeta koje se često promovišu na internetu, prenosi Informer.