Ako cvijeće čuvate na ovaj način, uvenuće preko noći

09.03.2026

20:35

Ако цвијеће чувате на овај начин, увенуће преко ноћи

Dobili ste prelijep buket, ali on već sutradan izgleda umorno. Cvijeće najčešće vene zbog blizine voća ili grijnih tijela. Ipak, jedna velika greška pri pripremi vode najbrže uništava cvijeće za 8. mart.

Zašto cvijeće za 8. mart brzo uvene kod kuće?

Cvijeće brzo uvene jer ga često držite pored činije sa zrelim voćem. Voće oslobađa etilen, gas koji drastično ubrzava starenje latica. Takođe, direktna sunčeva svjetlost i blizina toplih radijatora dodatno isušuju biljku i skraćuju joj život.

Sklonite banane i jabuke sa stola ukoliko tu držite vazu. Etilen nevidljivo, ali sigurno truje cvjetove. Mnogi prave grešku i redovno mijenjaju vodu, a zaboravljaju na osnovnu poziciju vaze. Obratite pažnju na mikroklimu u vašoj dnevnoj sobi. Promaja i direktno sunce uništavaju nježne latice brže nego nedostatak svježe vode. Ovaj popularan poklon za dan žena zahtijeva stabilnu temperaturu.

Gdje zapravo treba da stoji buket?

Pronađite mjesto koje prima dovoljno svjetla, ali blokira direktne sunčeve zrake. Sjeverni ili istočni prozor predstavlja idealan izbor. Udaljite vazu od svih izvora toplote. Radijatori, peći i televizori griju vazduh i ubrzavaju isušivanje biljke. Hladniji hodnik često više prija laticama nego topla dnevna soba. Probajte da premjestite vazu u hladniju prostoriju tokom noći. Tako usporavate proces starenja i produžavate ljepotu cvjetova.

Najčešće greške zbog kojih svježe rezano cvijeće propada

Prilikom stavljanja u vazu, mnogi samo ubace cvjetove bez ikakve pripreme. Određeni potezi direktno skraćuju život biljci. Izbjegavajte sljedeće navike:

-Ne siječete stabljike oštrim nožem pod uglom od 45 stepeni.

-Ostavljate donje lišće ispod nivoa vode da truli.

-Sipate potpuno ledenu vodu umjesto mlake.

-Zaboravljate da operete vazu deterdžentom prije upotrebe.

Trulo lišće u vodi stvara bakterije koje začepljuju pore na stabljici. Zbog toga biljka prestaje da pije vodu. Probajte da dodate kap izbjeljivača u vazu. To efikasno sprečava razvoj štetnih mikroorganizama. Pravilna njega cvijeća u vazi podrazumijeva besprijekorno čisto okruženje.

Obavezna pravila za dugotrajnu ljepotu

Zaboravite na mitove o dodavanju aspirina ili metalnih novčića. Bakarna kovanica nema snagu da prečisti vodu, dok aspirin ponekad ošteti nježnije vrste. Koristite isključivo prihranu u kesici koju dobijate u cvjećari. Ona sadrži tačnu razmjeru šećera i kiselina. Ako nemate kupovnu prihranu, pomiješajte kašičicu šećera i malo limunovog soka. Vaše cvijeće za osmi mart upiće ove hranljive materije i ostaće duže svježe.

Redovno skraćujte stabljike za po jedan centimetar svaki put kada mijenjate vodu. Oštre makaze gnječe biljno tkivo, pa uvijek koristite oštar nož. Svaki čist presjek omogućava laticama da povuku novu vlagu. Vaše cvijeće za 8. mart traži samo malo više pažnje pri svakodnevnoj rutini. Kada primjetite da jedan cvijet vene, odmah ga izvadite iz aranžmana. Proces truljenja lako prelazi na zdrave biljke u okolini, prenosi Krstarica.

Koliko često treba mijenjati vodu u vazi?

Vodu mijenjajte svaki drugi dan. Temeljno operite vazu i sipajte mlaku vodu kako biste spriječili razvoj bakterija na stabljikama.

Da li šećer pomaže cvijeću da duže traje?

Da, šećer hrani biljku. Dodajte jednu malu kašičicu šećera i par kapi limuna kako biste oponašali prirodnu prihranu iz cvećare.

Kako pravilno skratiti stabljike cvijeća?

Uvijek koristite oštar nož, a ne makaze. Sijecite stabljiku pod uglom od 45 stepeni kako bi biljka lakše upijala vodu.

