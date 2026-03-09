Planule cijene peleta: Trgovci upozoravaju - ne očekuje se veće pojeftinjenje

Dok se u pojedinim dijelovima Srbije ponovo pominju liste čekanja za kupovinu peleta, na stovarištima u Sremskoj Mitrovici ogrev je trenutno dostupan.

Ipak, kako navode radnici stovarišta, značajnije pojeftinjenje u narednom periodu ne treba očekivati.

Cijena peleta trenutno se kreće oko 47 dinara po kilogramu, odnosno približno 27.000 do 29.400 dinara po toni u prodaji na veliko. U maloprodaji, u zavisnosti od proizvođača, kvaliteta i pakovanja, cijena može dostići i 32.000 do 39.000 dinara po toni.

Radnici stovarišta kažu da kupci često očekuju da cijene padnu u proljeće, ali da tržište ove godine ne pokazuje veće promjene.

Zašto je dolazilo do nestašica

Prema riječima trgovaca, jedan od razloga ranijih problema u snabdevanju bio je nedostatak drvne sirovine.

Deo drvne mase bio je usmjeren kroz različite programe i druge potrebe, pa proizvođači nisu imali dovoljno materijala za proizvodnju peleta. To je u pojedinim dijelovima Srbije dovelo do povećane potražnje i povremenih nestašica.

Iako je situacija sada stabilnija, trgovci navode da tržište i dalje može brzo reagovati na promene u nabavci sirovine.

Koliko košta ogrevno drvo

Kada je riječ o ogrevnom drvetu, cijene na stovarištima u Sremskoj Mitrovici trenutno se kreću približno od 8.000 do 10.000 dinara po kubnom metru, u zavisnosti od vrste drveta i načina sječenja.

Bukva je i dalje najtraženija vrsta ogreva, a u domaćinstvima se najčešće kupuje oko 10 kubika drveta za jednu grejnu sezonu.

Na tržištu se može naći i bukov čurum, odnosno ugljenisani ostatak drveta, čija cijena iznosi oko 12.000 dinara po toni, dok za veće količine stovarišta često odobravaju popuste.

Kada je najbolje kupiti ogrev

Prema iskustvu prodavaca, proljeće je i dalje najpovoljniji period za kupovinu ogreva.

Mjeseci poput aprila i maja obično su mirniji kada je riječ o potražnji, pa kupci tada lakše dolaze do potrebnih količina bez pritiska koji nastaje pred početak grejne sezone.

Šta najviše koriste Mitrovčani

U domaćinstvima na teritoriji Sremske Mitrovice koja nisu priključena na gasnu mrežu ili sistem daljinskog grejanja, i dalje dominira ogrevno drvo, dok manji dio građana koristi pelet ili električnu energiju za grejanje.

Zbog visokih cijena, mnogi građani ogrev kupuju postepeno ili na rate, kako bi obezbijedili bar dio potrebnih zaliha za narednu zimu.

Iako trenutno nema nestašica na stovarištima, trgovci poručuju da oni koji planiraju kupovinu ogrijeva ne bi trebalo da čekaju posljednji trenutak, prenosi Alo.