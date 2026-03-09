Logo
Upozorenje MMF-a: "Svjetske ekonomije moraju da se pripreme za nepojmljive šokove"

ATV

09.03.2026

12:50

Foto: Tanjug/AP

Svjetske ekonomije moraju da se pripreme za nepojmljive šokove, upozorila je danas direktorka Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) Kristalina Georgijeva, komentarišući rat na Bliskom istoku.

"Ako sukob potraje, jasno je da može da utiče na tržišni sentiment, rast i inflaciju i stvori nove zahtjeve za kreatore monetarne politike", navela je Georgijeva na simpozijumu u Tokiju.

Prema njenim riječima, ekonomski šokovi bi mogli da uslijede i nakon završetka sukoba, tako da je neophodno biti stalno u pripravnosti, prenosi Blumberg.

"U ovom novom globalnom okruženju, mislite na nepojmljivo i pripremite se za njega", poručila je direktorka Međunarodnog monetarnog fonda.

Georgijeva je istakla da bi trajniji rast cijena energenata od 10 odsto tokom godinu dana povećao globalnu inflaciju za 40 baznih poena i usporio ekonomski rast.

Preporučila je državama da investiraju u snažne institucije i politike koji podržavaju otpornu ekonomiju i rast vođen privatnim sektorom, kao i da koriste raspoloživi prostor za intervenciju kada je potrebno.

"Kontrolišete svoje domaće politike. Pripremite svoju ekonomiju da se što bolje suoči sa ovim šokovima", navela je ona.

Georgijeva je dodala da Japan, koji zavisi od Bliskog istoka za oko 90 odsto svojih naftnih potreba, sada dodatno osjeća rizik od stagflacije usljed skoka cijena nafte i slabog jena, što bi moglo da primorati vladu u Tokiju na povećane fiskalne izdatke.

(Bloomberg)

