Prvi rast cijena hrane nakon pet mjeseci: Najviše je poskupjela jedna žitarica

Uprkos mjesečnom rastu, cijene hrane na svjetskom tržištu i dalje su niže nego prije godinu dana, a znatno ispod rekordnog nivoa iz marta 2022.

Globalne cijene hrane u februaru su nakon pet mjeseci pada prvi puta zabilježile rast, pokazuju najnoviji podaci Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (FAO).

Prema njihovom indeksu cijena hrane, globalna korpa osnovnih prehrambenih proizvoda u februaru je dostigla 125,3 boda, što je 0,9 odsto više nego u januaru. Rast su ponajprije podstakle više cijene žitarica, mesa i biljnih ulja, dok su mliječni proizvodi i šećer pojeftinili.

Uprkos tom mjesečnom rastu, cijene hrane na svjetskom tržištu i dalje su niže nego prije godinu dana, a znatno ispod rekordne razine iz marta 2022., kada je tržište potresao rat u Ukrajini.

Poskupljuju žitarice, strah od mraza u Evropi i SAD-u

Cijene žitarica u februaru su porasle za 1,1 odsto u odnosu na januar. Najviše je poskupila pšenica, čije su cijene porasle za 1,8 odsto. Razlog su prije svega izvještaji o mrazu i mogućem izmrzavanju usjeva u dijelovima Evrope i SAD-a, ali i logistički problemi u Rusiji te napetosti u crnomorskom regionu. Kod ostalih žitarica rast je bio blaži.

Ječam je poskupio zbog snažne potražnje iz Kine za australijskim žitaricama. Sirak je takođe skuplji zbog snažne međunarodne potražnje. Kukuruz je zadržao relativno stabilnu cijenu dok su cijene riže blago porasle.

Biljna ulja na najvišem nivou od 2022.

Najveći rast zabilježile su cijene biljnih ulja, koje su porasle 3,3 odsto u odnosu na janua dostigavši najviši nivo od juna 2022.

Poskupljenja su predvodili palmino ulje, zbog snažne potražnje i sezonski niže proizvodnje u jugoistočnoj Aziji, sojino zbog očekivanja podsticajnih biogorivnih politika u SAD-u te uljane repice zbog rasta potražnje onime iz Kanade.

S druge strane, suncokretovo ulje je blago pojeftinilo, dijelom zbog povećanog izvoza iz Argentine i slabije potražnje.

Cijene mesa rastu, janjetina na rekordnom nivou

Globalne cijene mesa porasle su 0,8 odsto u odnosu na januar, a čak 8 odsto u odnosu na prošlu godinu. Najveći rast zabilježen je kod govedine i janjetine.

Cijene janjetine dostigle su rekordnu razinu, uglavnom zbog ograničene ponude iz Okeanije, glavne izvozne regije za svjetsko tržište.

Cijene govedine takođe su porasle, podstaknute snažnom potražnjom iz Kine i SAD-a, što je povećalo izvozne cijene u vodećim proizvođačima poput Australije i Brazila.

Kod svinjetine i peradi rast je bio blag.

Mliječni proizvodi nastavljaju pad

Za razliku od mesa i žitarica, mliječni proizvodi su pojeftinili. Indeks cijena pao je 1,2 odsto u odnosu na januar i čak 19 odsto u odnosu na prošlu godinu.

Pad traje još od jula 2025., a najviše su pojeftinili sirevi, osobito u Evropskoj uniji. Razlog je kombinacija veće proizvodnje mlijeka, slabije potražnje na izvoznim tržištima te jača međunarodna konkurencija.

S druge strane, mlijeko u prahu poskupilo je zbog povećane potražnje iz Sjeverne Afrike, Bliskog istoka i jugoistočne Azije.

Šećer na najnižem nivou u više od pet godina

Najveći pad zabilježio je šećer, čija je cijena pala 4,1 odsto u odnosu na januar, a čak 27 odsto u odnosu na prošlu godinu. To je najniži nivo cijena od oktobra 2020.

Pad cijena posljedica je očekivanja obilne globalne proizvodnje, uključujući prognoze rekordnog uroda u SAD-u. Taj je učinak nadmašio negativan uticaj smanjene procjene proizvodnje u Indiji i sezonskog pada proizvodnje u Brazilu.

