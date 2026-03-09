Pada cijena zlata

Cijene zlata pale su pod pritiskom jačeg američkog dolara i zabrinutosti zbog viših kamatnih stopa, jer se rat na Bliskom istoku otjegao drugu ned‌jelju, a cijene nafte skočile su prema 120 dolara po barelu.

Cijena je pala za čak 3 odsto na oko 5.015 dolara po unci, nakon prvog ned‌jeljnog pada za više od mjesec dana, prije nego što je smanjila neke gubitke. Glavni proizvođači nafte i gasa u regionu Persijskog zaliva smanjili su proizvodnju jer američko-izraelski rat sa Iranom nije pokazao znake rješenja, dok je dolar ojačao u odnosu na sve svoje glavne rivale. Američki valutni mjerač skočio je za čak 0,7%.

– Rast zlata „je inflatorno čudovište koje savija dolar. Cijena nafte od 100 dolara pokrenula je lančanu reakciju: energetski šok, inflaciona očekivanja, jači dolar, slabije zlato – rekao je Hebe Čen, analitičar u Vantage Markets u Melburnu.

Zlato je pod pritiskom jer nagli rast cijena sirove nafte podstiče strah od inflacije u SAD, povećavajući vjerovatnoću da će Federalne rezerve ostaviti kamatne stope nepromijenjene tokom dužeg perioda ili ih čak povećati.

Viši troškovi zaduživanja, kao i jači dolar, obično su negativni za plemenite metale, koji ne donose kamatu. Zlato je takođe služilo kao izvor likvidnosti tokom produbljivanja pada globalnog tržišta akcija.

– Tokom perioda geopolitički vođenog stresa na tržištu, investitori ponekad prodaju imovinu poput zlata kako bi prikupili gotovinu. Nakon što ta faza prođe, geopolitička neizvesnost obično nastavlja da podržava potražnju za sigurnim utočištima tokom padova – rekao je Kristofer Vong, strateg u Oversea-Chinese Banking Corp, prenosi Blic.