Cijena sirove nafte premašila 100 dolara po barelu

Cijene nafte su prvi put za više od tri i po godine prešle granicu od 100 dolara po barelu, jer rat u Iranu ozbiljno otežava proizvodnju i transport energije na Bliskom istoku.

Brent sirova nafta, međunarodna referentna vrijednost, trgovala se po cijeni od 101,19 dolara po barelu ubrzo nakon što je trgovanje nastavljeno na Čikaškoj robnoj berzi, što je povećanje od 9,2 procenta u odnosu na zatvaranje u petak od 92,69 dolara.

Vijest Teksaška intermedijer nafta (WTI), lagana, slatka sirova nafta proizvedena u Sjedinjenim Državama, trgovala se po cijeni od oko 107,06 dolara po barelu. To je povećanje od 16,2 procenta u odnosu na zatvaranje u petak od 90,90 dolara.

Obje cijene bi mogle dalje da se kreću kako se trgovanje na tržištu nastavlja.

Skokovi dolaze nakon što su cijene sirove nafte u SAD porasle za 36 procenata, a cijene nafte Brent za 28 procenata prošle nedjelje.

Cijene nafte su porasle jer je rat, koji je sada u drugoj nedjelji, uticao na zemlje i regione ključne za proizvodnju i transport nafte i gasa iz Persijskog zaliva.

Prosječno 15 miliona barela sirove nafte prolazi kroz Ormuški moreuz svakog dana, što čini oko 20 procenata globalne ponude, prema podacima nezavisne istraživačke firme Rystad Energy.

Prijetnja iranskih raketnih i dronova za napade gotovo je potpuno zaustavila tankerski saobraćaj kroz moreuz, koji se graniči sa Iranom na severu i prevozi naftu i gas iz Saudijske Arabije, Kuvajta, Iraka, Katara, Bahreina, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Irana.

Irak, Kuvajt i Ujedinjeni Arapski Emirati smanjili su proizvodnju nafte jer se skladišta pune zbog smanjenog izvoza sirove nafte. Iran, Izrael i Sjedinjene Države takođe su napali naftna i gasna postrojenja od početka rata, što je dodatno produbilo zabrinutost zbog ponude.

Posljednji put kada su se fjučersi američke sirove nafte trgovali iznad 100 dolara po barelu bilo je 30. juna 2022. godine, kada je cijena dostigla 105,76 dolara.

Za Brent, to je bilo 29. jula 2022. godine, kada je cijena bila 104 dolara po barelu.