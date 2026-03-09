Ministarstvo smiruje građane: Goriva ima dovoljno, nema prekida snabdijevanja

Ministarstvo energetike i rudarstva Crne Gore saopštilo je kako na tržištu te zemlje nema nestašice naftnih derivata niti rizika od prekida snabdijevanja, reagujući na upozorenja Udruženja naftnih kompanija Crne Gore o mogućim poremećajima uslijed rasta cijena na svjetskim berzama.

Nastavljaju s redovnim radom

Iz Ministarstva su naglasili kako najveći broj benzinskih pumpi nastavlja s redovnim radom te da su raspoložive količine goriva dovoljne za uredno funkcioniranje tržišta.

Pojasnili su kako se trenutni izazovi odnose isključivo na dio manjih distributera koji nemaju vlastita skladišta te gorivo nabavljaju cestovnim putem po trenutnim berzovnim cijenama.

"S obzirom na to da su berzovne cijene proteklih dana rasle i u pojedinim trenucima bile više od regulisanih maloprodajnih cijena u Crnoj Gori, dio kompanija suočava se s nepovoljnim tržišnim uslovima, ali to ne znači da goriva nema", navodi se u saopštenja Ministarstva energetike i rudarstva.

Kao dodatni mehanizam bezbjednosti, istaknuto je kako Crna Gora raspolaže strateškim rezervama od 44.260 metričkih tona naftnih derivata, što je uz komercijalne zalihe dovoljno za oko mjesec i pol dana normalne potrošnje.

Rizik od prekida snabdijevanja

Radiotelevizija Crne Gore navodi da su se u ned‌jelju naveče na pojedinim pumpama u zemlji stvorile velike gužve nakon što je tijekom dana Udruženje naftnih kompanija Crne Gore upozorilo da postoji ozbiljan rizik od prekida snabdijevanja gorivom u zemlji.

Iz tog udruženja naveli su kako problem predstavlja postojeća državna uredba kojom se svaka dvije sedmice vrši obračun maksimalnih maloprodajnih cijena u Crnoj Gori, te da ona ne prati dinamiku promjena na međunarodnom tržištu.

Razlika između nabavnih i prodajnih cijena rapidno se povećava, što neminovno stvara ozbiljne finansijske gubitke za kompanije i dovodi do poremećaja u lancima snabdijevanja, upozorili su iz Udruženja naftnih kompanija Crne Gore.

Za poned‌jeljak je zakazana sjednica savjeta za osiguranje sigurnog snabdijevanja na kojoj će se razmotriti mjere za prevladavanje izazova s kojima se suočava dio naftnih kompanija.

