Užas u Nikšiću: Majka i otac zlostavljali maloljetno dijete

Nikšićka policija uhapsila je M.O. (47) zbog sumnje da je počinila krivična d‌jela nedozvoljene polne radnje i zapuštanje i zlostavljanje deteta, saopćeno je danas iz Uprave policije (UP).

Ona je, kako se navodi, uhapšena zbog prijave koja je podnesena 6. juna 2025. godine.

- U odnosu na prijavu koja je podnesena dežurnoj službi Od‌jeljenja bezbjednosti Nikšić 6. juna 2025. godine policijski službenici Od‌jeljenja bezbjednosti Nikšić su u koordinaciji sa nadležnim Osnovnim državnim tužilaštvom u Nikšiću, lišili slobode dva lica - M.O. (47) zbog sumnje da je počinila krivična dijela nedozvoljene polne radnje i zapuštanje i zlostavljanje deteta, kao i V.J. (31) državljanina Bosne i Hercegovine, zbog sumnje da je počinio krivično d‌jelo nedozvoljene polne radnje - ističe se u saopštenju UP.

Iz UP dodaju da je, kao što su već izvijestili javnost, nikšićkoj policiji prijavljeno od strane srodnika maloljetnog lica da ga seksualno zlostavljaju majka M.O. i njen emotivni partner V.J.

Dijete je, kako se dodaje, adekvatno zbrinuto, a u odnosu na pomenutu prijavu policijski službenici su sproveli niz službenih mjera i radnji u cilju rasvjetljavanja svih okolnosti predmetnog događaja.

- Preduzimajući ove aktivnosti ustanovljeno je da su ova lica napustila Crnu Goru, te su za njima raspisane potjernice. Oni su 6. marta 2026. godine pokušali ući u Crnu Goru kada su, po nalogu tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, lišeni slobode. Naime, sa cjelokupnim je događajem upoznat postupajući državni tužilac iz Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, koji se izjasnio da nije nadležan za dalje postupanje i da se o navedenom obavijesti Osnovno državno tužilaštvo u Nikšiću - navodi se.

Iz UP-a su kazali da su u daljoj koordinaciji sa Osnovnim državnim tužilaštvom u Nikšiću imenovani uhapšeni i uz krivičnu prijavu sprovedeni ovom državnom tužilaštvu na dalju nadležnost.