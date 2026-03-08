Logo
Large banner

Ljubljana povukla ambasadora i diplomete iz Teherana

Izvor:

SRNA

08.03.2026

20:10

Komentari:

0
Док је Венеција деценијама симбол романтике, гондола и канала, Љубљана се тихо, али сигурно позиционира као дестинација коју путници бирају због аутентичности, приступачних цијена и знатно мањег броја туриста.
Foto: Pexel/Bogdan R. Anton

Slovenija je zbog eskalacije sukoba na Bliskom istoku povukla ambasadora i diplomatsko osoblje iz Ambasade u Teheranu, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova.

- Ambasador i diplomete su na sigurnom u Azerbejdžanu, odakle će se vratiti u Sloveniju - navedeno je u saopštenju.

Naveli su da je povlačenje diplomata realizovano u koordinaciji s drugim članicama Evropske unije.

- Konzularni poslovi u Iranu obustavljeni su do daljeg. Građani kojima je potrebna pomoć mogu se obratiti predstavništvima zemalja Evropske unije u Iranu ili dežurnoj službi Ministarstva - ističe se u saopštenju.

Iz Ministarstva napominju kako je povlačenje slovenskih državljana privremeno, te da je ova mjera bezbjednosne prirode i ne znači promjenu diplomatskih odnosa između Slovenije i Irana.

Podijeli:

Tagovi :

Slovenija

ambasador

Teheran

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Рањен припадник кавачког клана Радослав Гиле Станишић, ухапшен држављанин БиХ

Region

Ranjen pripadnik kavačkog klana Radoslav Gile Stanišić, uhapšen državljanin BiH

6 h

0
Премијер Словеније најавио: Ако се докаже, повлачим се са позиције!

Region

Premijer Slovenije najavio: Ako se dokaže, povlačim se sa pozicije!

8 h

0
Пуцњава у Подгорици, блокиран град, ухапшен држављанин БиХ

Region

Pucnjava u Podgorici, blokiran grad, uhapšen državljanin BiH

8 h

0
Изгорио стан, ватрогасци пронашли тијело мушкарца

Region

Izgorio stan, vatrogasci pronašli tijelo muškarca

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

58

Detalji nesreće u Milićima, obustavljen saobraćaj

21

47

Partizan ponizio Bosnu usred Sarajeva

21

32

Podrška vojnom savezu - NATO ucjena Srba

21

24

Zemljotres u Crnoj Gori, osjetilo se i u BiH

21

14

Leglo stršljena se uselilo u kuću: Vladica u krevetu i na tavanu zatekao prizor iz horora

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner