Ljubljana povukla ambasadora i diplomete iz Teherana

Slovenija je zbog eskalacije sukoba na Bliskom istoku povukla ambasadora i diplomatsko osoblje iz Ambasade u Teheranu, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova.

- Ambasador i diplomete su na sigurnom u Azerbejdžanu, odakle će se vratiti u Sloveniju - navedeno je u saopštenju.

Naveli su da je povlačenje diplomata realizovano u koordinaciji s drugim članicama Evropske unije.

- Konzularni poslovi u Iranu obustavljeni su do daljeg. Građani kojima je potrebna pomoć mogu se obratiti predstavništvima zemalja Evropske unije u Iranu ili dežurnoj službi Ministarstva - ističe se u saopštenju.

Iz Ministarstva napominju kako je povlačenje slovenskih državljana privremeno, te da je ova mjera bezbjednosne prirode i ne znači promjenu diplomatskih odnosa između Slovenije i Irana.