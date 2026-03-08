Ljubljana povukla ambasadora i diplomete iz Teherana

Izvor:
SRNA
08.03.2026
20:10
Komentari:0
Slovenija je zbog eskalacije sukoba na Bliskom istoku povukla ambasadora i diplomatsko osoblje iz Ambasade u Teheranu, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova.
- Ambasador i diplomete su na sigurnom u Azerbejdžanu, odakle će se vratiti u Sloveniju - navedeno je u saopštenju.
Naveli su da je povlačenje diplomata realizovano u koordinaciji s drugim članicama Evropske unije.
- Konzularni poslovi u Iranu obustavljeni su do daljeg. Građani kojima je potrebna pomoć mogu se obratiti predstavništvima zemalja Evropske unije u Iranu ili dežurnoj službi Ministarstva - ističe se u saopštenju.
Iz Ministarstva napominju kako je povlačenje slovenskih državljana privremeno, te da je ova mjera bezbjednosne prirode i ne znači promjenu diplomatskih odnosa između Slovenije i Irana.
