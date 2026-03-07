Logo
Izgorio stan, vatrogasci pronašli tijelo muškarca

Izvor:

SRNA

07.03.2026

21:23

Изгорио стан, ватрогасци пронашли тијело мушкарца
Foto: Pexels

U potpuno izgorjelom stanu na ostrvu Krk pronađeno je tijelo muškarca i prevezeno na obdukciju u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Rijeci.

Pripadnici Policijske stanice Krk primili su danas oko 15.20 časova dojavu da su vatrogasci u opožarenom stanu na području grada pronašli tijelo muške osobe. Riječ je o hrvatskom državljaninu /74/.

Obdukcijom bi trebao biti utvrđen tačan uzrok smrti.

Na intervenciji su učestvovala tri vatrogasca s dva vatrogasna vozila, prenose hrvatski mediji.

vatra

požar

