Izgorio stan, vatrogasci pronašli tijelo muškarca

Izvor:
SRNA
07.03.2026
21:23
Komentari:0
U potpuno izgorjelom stanu na ostrvu Krk pronađeno je tijelo muškarca i prevezeno na obdukciju u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Rijeci.
Pripadnici Policijske stanice Krk primili su danas oko 15.20 časova dojavu da su vatrogasci u opožarenom stanu na području grada pronašli tijelo muške osobe. Riječ je o hrvatskom državljaninu /74/.
Obdukcijom bi trebao biti utvrđen tačan uzrok smrti.
Na intervenciji su učestvovala tri vatrogasca s dva vatrogasna vozila, prenose hrvatski mediji.
