Izgorio stan, vatrogasci pronašli tijelo muškarca

U potpuno izgorjelom stanu na ostrvu Krk pronađeno je tijelo muškarca i prevezeno na obdukciju u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Rijeci.

Pripadnici Policijske stanice Krk primili su danas oko 15.20 časova dojavu da su vatrogasci u opožarenom stanu na području grada pronašli tijelo muške osobe. Riječ je o hrvatskom državljaninu /74/.

Obdukcijom bi trebao biti utvrđen tačan uzrok smrti.

Na intervenciji su učestvovala tri vatrogasca s dva vatrogasna vozila, prenose hrvatski mediji.