Odbijena žalba, Đukanović ostaje u pritvoru

Izvor:

SRNA

07.03.2026

18:27

Ацо Ђукановић
Foto: Printscreen/RTCG

Osnovni sud u Nikšiću saopštio je danas da je odbio žalbu branilaca brata bivšeg crnogorskog premijera i predsjednika Mile Đukanovića, biznismena Ace Đukanovića i da mu je potvrdio pritvor.

Sud je naveo da je tu odluku donio nakon prethodne izjave Ace Đukanovića, koji je na sudu rekao da raspolaže milionskim kapitalom, što mu, kako je ocijenjeno, omogućava da bez problema organizuje život van Crne Gore i da postane nedostupan domaćem zakonodavstvu.

U odluci se navodi da težina krivičnog djela i mogućnost izricanja relativno visoke kazne zatvora mogu uticati na odnos okrivljenog prema državnim organima, odnosno na njegovo odazivanje na njihove pozive, ukoliko bi se našao na slobodi.

U obrazloženju se navodi da je osumnjičeni u više navrata tokom prethodnog perioda bio u inostranstvu, uz boravak duži od tri mjeseca, te da raspolaže znatnim finansijskim sredstvima.

Đukanović je uhapšen u policijskoj akciji u Nikšiću u subotu, 28. februara, zbog nezakonitog držanja oružja i municije.

Tagovi :

Aco Đukanović

Crna Gora

