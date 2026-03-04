Logo
Large banner

Aco Đukanović u Spužu dijeli ćeliju sa dvojicom kavčana

Izvor:

Tanjug

04.03.2026

14:14

Komentari:

0
Затвор
Foto: ATV

Biznismen Aco Đukanović, brat bivšeg predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića, koji je pritvoren prije dva dana zbog posjedovanja nelegalnog oružja, ćeliju spuškog zatvora deli s Radovanom Pantovićem i Davorom Perovićem, koji se, prema evidencijama bezbjednosnih službi, vode kao pripadnici "kavačkog klana".

Pantović je osumnjičen u predmetu javnosti poznatom kao "General". Navodno, on je dio kriminalne grupe koju su formirali Vaso Ulić, Radoje Zvicer i Slobodan Kašćelan, a koja se tereti da je švercovala dvije i po tone kokaina iz Južne Amerike u Evropu.

Ђани Инфантино

Fudbal

FIFA u problemu: Grad odbija da ugosti Svjetsko prvenstvo

Njihov treći cimer, Perović, sumnjiči se da je dio kriminalne grupe koja stoji iza ubistva Damira Hodžića i Adisa Spahića. I Pantović i Perović obuhvaćeni su optužnicama Specijalnog državnog tužilaštva (SDT).

Po pravilima, pritvorenici nemaju pravo da biraju sa kim će da dijele pritvoreničku sobu. Na prijemu u zatvor uprava vrši procjene na osnovu kojih smješta novo lice u jednu od soba. Po istoj proceduri, bratu bivšeg predsjednika države Mila Đukanovića određeno je da ide u ćeliju na trećem spratu istražnog zatvora, u kojoj su Nikšićani, navodno bliski "kavačkom klanu", piše podgorički Dan.

полиција-Република Српска-лисице

Hronika

Banjalučanin uhapšen zbog krađe ”pežoa”

Đukanović je uhapšen u noći između petka i subote. Jake policijske snage u petak su blokirale Ulicu Vuka Karadžića u centru Podgorice gdje je zgrada u kojoj stanuje, ali i u kojoj se nalazi poslovnica Prve banke, čiji je jedan od suvlasnika.

Pripadnici nekoliko jedinica policije zatvorili su ulaz u banku, a pretrese nisu izbjegli ni zaposleni na poslovima obezbjeđenja. Pod punom opremom, neki i sa sredstvima za obijanje vrata, policajci su ušli u zgradu u kojoj Đukanović stanuje. Satima su vršili pretres kada su zaplijenili više stvari, među kojima je i dokumentacija koja je proslijeđena Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici.

grčka saharski pijesak

Svijet

U Evropu stiže saharska prašina i donosi ove zdravstvene rizike

Aci Đukanoviću određen je pritvor do 30 dana, nakon što je prilikom pretresa objekata koje koristi u Podgorici i Nikšiću pronađena određena količina oružja u ilegalnom posedu. Pritvor mu je određen zbog mogućnosti bjekstva.

Podijeli:

Tagovi :

Aco Đukanović

Pritvor

zatvor Spuž

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Недјеља моде у Паризу, Милица Ного

Svijet

ATV na Nedjelji mode u Parizu: Pogledajte atmosferu prije početka revije

2 h

0
Новак Ђоковић

Tenis

Pojavile se tvrdnje: Novak Đoković se dvije godine bori s bolešću

2 h

0
Анкара протествовала због испаљивања ракете према Турској

Svijet

Ankara protestvovala zbog ispaljivanja rakete prema Turskoj

3 h

0
Паре

Ekonomija

Kako dobiti 48.000 evra? Provjerite da li imate pravo na povrat novca

3 h

0

Više iz rubrike

Zagreb Hrvatska

Region

Hrvatska pooštrava mjere: Evo ko je na udaru

4 h

0
Ацо Ђукановић

Region

Brat Mila Đukanovića zbog pregleda morao da napusti pritvor

5 h

0
Zemljotres Potres Podrhtavanje tla

Region

Registrovan zemljotres u Hrvatskoj

6 h

0
Пељешки мост

Region

Pojavile se pukotine na Pelješkom mostu, oglasile se ''Hrvatske ceste''

7 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

54

Oglasio se Amidžić: Ministarstvo će obezbijediti sredstva

16

46

Cvijanović uputila pisma: Neopravdan napad Irana predstavlja ozbiljno ugrožavanje regionalne stabilnosti

16

43

Dogovorena saradnja: Brend Borca uvezati sa domaćom proizvodnjom

16

42

Oglasila se Vlada Srpske: Preduzeti hitne mjere!

16

30

Mađarska pojačava bezbjednost: Orban rasporedio vojsku na 75 ključnih lokacija

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner