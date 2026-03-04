Aco Đukanović u Spužu dijeli ćeliju sa dvojicom kavčana

Biznismen Aco Đukanović, brat bivšeg predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića, koji je pritvoren prije dva dana zbog posjedovanja nelegalnog oružja, ćeliju spuškog zatvora deli s Radovanom Pantovićem i Davorom Perovićem, koji se, prema evidencijama bezbjednosnih službi, vode kao pripadnici "kavačkog klana".

Pantović je osumnjičen u predmetu javnosti poznatom kao "General". Navodno, on je dio kriminalne grupe koju su formirali Vaso Ulić, Radoje Zvicer i Slobodan Kašćelan, a koja se tereti da je švercovala dvije i po tone kokaina iz Južne Amerike u Evropu.

Njihov treći cimer, Perović, sumnjiči se da je dio kriminalne grupe koja stoji iza ubistva Damira Hodžića i Adisa Spahića. I Pantović i Perović obuhvaćeni su optužnicama Specijalnog državnog tužilaštva (SDT).

Po pravilima, pritvorenici nemaju pravo da biraju sa kim će da dijele pritvoreničku sobu. Na prijemu u zatvor uprava vrši procjene na osnovu kojih smješta novo lice u jednu od soba. Po istoj proceduri, bratu bivšeg predsjednika države Mila Đukanovića određeno je da ide u ćeliju na trećem spratu istražnog zatvora, u kojoj su Nikšićani, navodno bliski "kavačkom klanu", piše podgorički Dan.

Đukanović je uhapšen u noći između petka i subote. Jake policijske snage u petak su blokirale Ulicu Vuka Karadžića u centru Podgorice gdje je zgrada u kojoj stanuje, ali i u kojoj se nalazi poslovnica Prve banke, čiji je jedan od suvlasnika.

Pripadnici nekoliko jedinica policije zatvorili su ulaz u banku, a pretrese nisu izbjegli ni zaposleni na poslovima obezbjeđenja. Pod punom opremom, neki i sa sredstvima za obijanje vrata, policajci su ušli u zgradu u kojoj Đukanović stanuje. Satima su vršili pretres kada su zaplijenili više stvari, među kojima je i dokumentacija koja je proslijeđena Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici.

Aci Đukanoviću određen je pritvor do 30 dana, nakon što je prilikom pretresa objekata koje koristi u Podgorici i Nikšiću pronađena određena količina oružja u ilegalnom posedu. Pritvor mu je određen zbog mogućnosti bjekstva.