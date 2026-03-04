Hegset: Ubijen lider jedinice koja je planirala atentat na Trampa!

Vojska SAD ubila je lidera iranske jedinice koja je planirala da ubije američkog predsjednika Donalda Trampa, izjavio je američki ministar odbrane Piter Hegset.

"Lider jedinice koja je pokušala da ubije predsjednika Trampa pronađen je i ubijen. Iran je pokušao da ubije predsjednika Trampa, a predsjednik Tramp se zadnji smije", rekao je Hegset.

On nije naveo ime ubijenog, ali je precizirao da se radi o iranskom zvaničniku koji je ubijen juče.