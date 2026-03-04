Hegset: Ubijen lider jedinice koja je planirala atentat na Trampa!

Izvor:
Tanjug
04.03.2026
15:13
Komentari:0
Vojska SAD ubila je lidera iranske jedinice koja je planirala da ubije američkog predsjednika Donalda Trampa, izjavio je američki ministar odbrane Piter Hegset.
"Lider jedinice koja je pokušala da ubije predsjednika Trampa pronađen je i ubijen. Iran je pokušao da ubije predsjednika Trampa, a predsjednik Tramp se zadnji smije", rekao je Hegset.
On nije naveo ime ubijenog, ali je precizirao da se radi o iranskom zvaničniku koji je ubijen juče.
Svijet
2 d0
Svijet
3 sedm0
Republika Srpska
3 sedm0
Svijet
1 mj0
Svijet
2 h0
Svijet
2 h0
Svijet
2 h0
Svijet
2 h0
Najnovije
Najčitanije
16
54
16
46
16
43
16
42
16
30
Trenutno na programu