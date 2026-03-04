Logo
Hegset: Ubijen lider jedinice koja je planirala atentat na Trampa!

Izvor:

Tanjug

04.03.2026

15:13

Хегсет: Убијен лидер јединице која је планирала атентат на Трампа!
Foto: Tanjug / AP

Vojska SAD ubila je lidera iranske jedinice koja je planirala da ubije američkog predsjednika Donalda Trampa, izjavio je američki ministar odbrane Piter Hegset.

"Lider jedinice koja je pokušala da ubije predsjednika Trampa pronađen je i ubijen. Iran je pokušao da ubije predsjednika Trampa, a predsjednik Tramp se zadnji smije", rekao je Hegset.

On nije naveo ime ubijenog, ali je precizirao da se radi o iranskom zvaničniku koji je ubijen juče.

Tagovi :

Pit Hegset

Donald Tramp

