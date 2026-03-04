Logo
Pogođen tanker u Ormuskom moreuz

04.03.2026

16:08

Komentari:

0
Tanker "Sefin Prestidž", koji plovi pod zastavom Malte, pogođen je danas projektilom za koji se vjeruje da je raketa, dok je prolazio kroz Ormuski moreuz, nedaleko od obale Omana, a u napadu nije bilo povrijeđenih, saznaje malteški list Tajms of Malta od izvora.

Brod star 13 godina uputio je poziv u pomoć oko 13 časova po malteškom vremenu i obavijestio vlasti Malte da je pogođen projektilom tokom plovidbe iz Šardže u Dubaiju ka Džedi u Saudijskoj Arabiji, gdje je trebalo da stigne u nedjelju.

Prema podacima britanske službe UKMTO, brod se nalazio dvije nautičke milje sjeverno od Omana, krećući se kroz Ormuski moreuz, kada ga je "nepoznati projektil pogodio neposredno iznad vodene linije", izazvavši požar.

Ovo je, kako podsjeća malteški list, četvrti prijavljeni napad u posljednja 24 sata, nakon što su projektili pogodili ili pali u blizini još tri plovila kod obala Ujedinjenih Arapskih Emirata i Omana.

Iranska Revolucionarna garda saopštila je ranije danas da ima "potpunu kontrolu" nad tim strateški važnim plovnim putem, kroz koji prolazi oko 20 odsto svetske nafte transportovane morem, upozorivši da bi brodovi koji pokušaju da prođu mogli biti izloženi raketnim udarima ili zalutalim dronovima.

Zbog bezbjednosne situacije, više velikih brodarskih kompanija, uključujući CMA-CGM, Maersk, MSC i Kosko, obustavilo je tranzit kroz to područje i preusmjerilo plovila ka drugim lukama.

