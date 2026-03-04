Inspektori SIPA bez odgovornosti za šamaranje radnika deponije

Tužilaštvo BiH obustavilo je istragu protiv dvojice policijskih službenika SIPA Ž.R. i E.L. osumnjičenih za napad na Milančeta Milića, radnika ”Regionalne deponije” u Osmacima kod Zvornika, potvrđeno je za ATV.

Sve se odigralo u junu 2024. godine kada su dva muškarca, za koje se ispostavilo da su službenici SIPA, automobilom ušli u krug ”Regionalne deponije” i krenuli snimati dronom. Bili su u civilnoj odjeći, a jedan čak u šorcu. Radnik ih je upozorio da ne mogu snimati bez dozvole zaposlenih, što je dovelo do rasprave tokom koje jedan od službenika SIPA udario Milića šamarom u glavu.

Prijavljeni napad nije krivično djelo

”Iz prijave i pratećih spisa je očigledno da prijavljeno djelo nije krivično djelo propisano Krivičnim zakonom BiH, niti prijavljeno krivično djelo ”tjelesna povreda” iz Krivičnog zakonika Republike Srpske”, navodi Tužilaštvo BiH u odluci o nesprovođenju istrage.

Hronika Skandal: Službenici SIPA nokautirali radnika zvorničke ”Deponije”!

Kako saznaje ATV ključno za donošenje ovakve odluke bila je ocjena vještaka medicinske struke da Milić usljed udarca nije zadobio potres mozga, iako se nakon povrede žalio na povraćanje.

Šamarom nije povrijeđena službena dužnost

Zbog bahatog šamaranja građanina policijski službenici SIPA očigledno neće snositi nikakve posljedice. Prekršajni postupak protiv njih nije ni pokrenut, a Unutrašnja kontrola SIPA u njihovom postupanju nije našla ništa sporno.

Hronika Ćulum: SIPA ima nulti stepen tolerancije prema službenicima koji krše zakon

”Odjeljenje za unutrašnju kontrolu SIPA je u predmetnom slučaju je provelo interni postupak, kojom prilikom nisu utvrđeni osnovi sumnje da su policijski službenici prilikom preduzimanja službenih radnji počinili povredu službene dužnosti”, rekla je za ATV portparol SIPA Jelena Miovčić.

Milić ogorčen, najavljena tužba

Milanče Milić kaže za ATV da je ogorčen postupanjem istražnih organa, jer ispada da ne žele da štite svoje građane.

”Ipak su oni država, a ja sam niko i ništa. Svi su stali na njihovu stranu i malo je reći da sam razoračan. To jasno pokazuje u kakvoj zemlji živimo”, rekao je Milić.

BiH Evropa upozorila BiH: Policajci mlate uhapšene, domovi socijalne zaštite smrde na urin i fekalije

Milićev advokat Jovan Gotovac kaže da im je preostalo samo da nadležnom sudu podnesu tužbu protiv policijskih službenika SIPA.

”Na osnovu ljekarskih nalaza pokrenućemo parnični postupak za naknadu štete”, kaže Gotovac.

Bijeljinsko tužilaštvo neobaviješteno, tužilac prikuplja dokaze!?

Istragu protiv policijskih službenika SIPA incijalno je vodilo Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini. Spis su 13. septembra 2024. godine ustupili Tužilaštvu BiH na nadležno postupanje. Međutim, u OJT Bijeljina očigledno nisu obaviješteni da je istraga obustavljena, budući da su na upit ATV-a odgovorili da postupajući tužilac i dalje prikuplja dokaze!?

Hronika Posrednici pokušavaju ”ispeglati” napad na radnika ”Regionalne Deponije”

”Tužilačka odluka u predmetu nije donesena i isti se nalazi u fazi provjera. U ovom trenutku još nijedno lice nema status osumnjičenog, a postupajući tužilac preduzima sve potrebne mjere i radnje u cilju prikupljanja dokaza, potrebnih za rasvjetljavanje predmetnog događaja i donošenja pravilne tužilačke odluke”, navodi se u odgovoru OJT Bijeljina.

