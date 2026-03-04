Žika Todorović objasnio zašto je uhapšen na aerodromu u Njemačkoj

Srđan Žika Todorović otkrio je da je davne 1988. godine uhapšen na aerodromu u Minhenu, i to zbog Kinder jajeta!

Glumac Žika Todorović objavio je na Instagramu fotografiju od prije 38 godina kada je u Minhenu snimao film „Zaboravljeni“.

Naime, kako je Todorović napisao, fotografija je nastala u Minhenu, a zbog incidenta koji se dogodio na tamošnjem aerodromu, glumica Vera Čukić nije željela da razgovara sa njim.

„Minhen 1988. Snimanje 'Zaboravljenih'. Uhapšen na aerodromu zbog Kinder jajeta. Vera Čukić nije htela riječ da progovori sa mnom“, napisao je glumac, koji nije dalje objasnio zašto je Kinder jaje predstavljalo problem.

Njegovi pratioci u komentarima ispod fotografije oduševljeno su prihvatili anegdotu, a mnogi su dodali da im je film „Zaboravljeni“ jedno od omiljenih domaćih ostvarenja.

Srđan Žika Todorović u filmu i seriji „Zaboravljeni“ igrao je lik po imenu Kifla, a Vera Čukić je glumila njegovu majku.

Scenario za film i seriju pisao je Gordan Mihić, a režiju je potpisao Darko Bajić.

Ostale uloge u „Zaboravljenima“ tumačili su i Mirjana Joković, Boris Milović, Aleksandar Berček i drugi, prenosi Informer.