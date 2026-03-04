"Predsjednička pratnja" Stanivukovića u "sivoj zoni", na raspolaganju mu i 4 vozača

Novom sistematizacijom u Banjaluci gradonačelnika Draška Stanivukovića čuvaće šest radnika obezbjeđenja i biće mu dostupna četiri vozača zaposlena u Kabinetu.

Angažman ovolikog obezbjeđenja nije praksa ni u Republici Srpskoj ni u FBiH za lokalne funkcionere, ali nigdje nije ni izričito zabranjen. Tako će uskoro banjalučki gradonačelnik Draško Stanivuković imati lično obezbjeđenje koje će ga pratiti van prostorija Gradske uprave. Građani će platiti pet osoba koje će lično brinuti o bezbjednosti Stanivukovića, a tu je i famozna funkcija "Pomoćnog radnika obezbjeđenja u kabinetu" čiji opis poslova podsjeća na "kušača".

Banja Luka Stanivuković pojačao obezbjeđenje, ima čak i "kušača"

Iz Ministarstva uprave i lokalne samouprave za ATV kažu da je zakonodavac ovlastio gradonačelnika da samostalno uredi pitanje strukture i unutrašnje organizacije grada.

"Koja će radna mjesta sistematizovati, pitanje je cjelishodne ocjene načelnika opštine, u skladu sa zakonom utvrđenim okvirom. Kada je u pitanju radno mjesto na koje ukazujete u upitu i opis posla radnika obezbjeđenja u Kabinetu gradonačelnika, da između ostalog vrši „fizičko obezbjeđenje Kabineta gradonačelnika i gradonačelnika van prostorija Gradske uprave ....“ da li je u skladu sa važećim zakonima Republike Srpske, propisi iz nadležnosti i djelokruga ovog ministarstva ne tretiraju ovo pitanje i ne predviđaju ovakvu mogućnost", saopšteno je iz Ministarstva za ATV.

Važećim zakonima Drašku Stanivukoviću nije dozvoljen angažman ovolikog obezbjeđenja, sa druge strane, nije ni izričito zabranjen. Tu "sivu zonu" banjalučki gradonačelnik je iskoristio za formiranje "predsjedničke" pratnje.

Pitanje obezbjeđenja ličnosti primarno spada u sferu bezbjednosti što je u nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova.

Obično se radi o visokim funkcionerima poput predsjednika Republike Srpske, predsjednika Vlade, predsjednika Narodne skupštine, ministra unutrašnjih poslova, ministra pravde. Pošto Draško Stanivuković ne obavlja nijednu od ovih funkcija, morao bi da se zadovoljni angažovanjem privatnog obezbjeđenja. Ipak, "siva zona" mu je dozvolila da privatno obezbjeđenje progura na budžet grada.

Nova sistematizacija

Osim obimnog obezbjeđenja, novom sistematizacijom Stanivukoviću su na raspolaganju i četiri vozača zaposlena u njegovom kabinetu.

Opis poslova

U Službenom glasniku grada Banjaluka objavljena je sistematizacija u kojoj se detaljno opisuju poslovi pomenutih radnika:

5. Radnik obezbjeđenja u Kabinetu gradonačelnika

Obavlja sljedeće poslove:

- vrši fizičko obezbjeđenje Kabineta gradonačelnika i gradonačelnika van prostorija Gradske uprave;

- uočava, dokumentuje, i izvještava o pojavama ili licima za koje procijeni da svojim ponašanjem i

aktivnostima, mogu da ugroze bezbjednost lica i imovine u objektu i prostoru koji se obezbjeđuje ;

- procjenjuje potrebu preduzimanja operativnih mjera radi sprečavanja lica u aktivnostima koje ugrožavaju

bezbjednost gradonačelnika i radnika Kabineta, u slučaju potrebe upozorava na dešavanja i pojave, izvještava policiju i šefa Odsjeka za obezbjeđenje ;

- vrši kontrolu ulaska i izlaska, identifikaciju stranaka i zaposlenih;

- evidentira ulaske i izlaske radnika;

- upućuje stranke prema nadležnim organizacionim jedinicama u Gradskoj upravi Grada;

- kontroliše održavanje kućnog reda u prostorijama Gradske uprave Grada i preduzima odgovarajuće mjere;

- kontroliše unošenje i iznošenje materijala, opreme i drugih sredstava u objektima koje obezbjeđuje;

- vrši detaljan pregled sumnjivog prtljaga;

- sprečava unošenje oružja i eksplozivnih naprava;

- sačinjava detaljan izvještaj o svim zapažanjima tokom dežurstva kontroliše sve instalacije,

protivpožarna sredstva i prostorije u objektima koje

obezbjeđuje;

- vodi knjigu primopredaje dužnosti, i unosi sva zapažanja i događaje;

- čuva i vrši primopredaju ključeva od prostorija i vozila po isteku radnog vremena;

- obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka za obezbjeđenje, šefa Kabineta i gradonačelnika;

- za svoj rad, odgovoran je šefu Odsjeka za obezbjeđenje

7. Pomoćni radnik obezbjeđenja u kabinetu gradonačelnika

Obavlja sljedeće poslove:

- dolazi na sva mjesta koja posjećuje Gradonačelnik prije njegovog dolaska i koordiniše rad između protokola gradonačelnika i radnika obezbjeđenja gradonačelnika;

- utvrđuje kada je zakazan dolazak gradonačelnika i ko će ga dočekati po dolasku na lokalitet;

- utvrđuje mjesto na kojem će se parkirati vozila gradonačelnika, kao i mjesto na kojem će boraviti Gradonačelnik;

- planira sve primarne i sekundarne rute do lokaliteta koje posjećuje Gradonačelnik;

- ostvaruje kontakt sa svim licima sa kojima će se gradonačelnik sastati;

- utvrđuje i pregleda raspored prostorija u kojima će boraviti gradonačelnik prije njegovog dolaska, kao i prostorije u kojima će boraviti radnici obezbjeđenja gradonačelnika;

- o svakom lokalitetu koje posjećuje gradonačelnik u izvještaju unosi adresu lokaliteta, datum i vrijeme posjete, kontakte i telefonske brojeve i opis lokaliteta,

- provjerava sve instalacije, protivpožarne sredstva i prostorije u objektu u kojem će boraviti gradonačelnik i radnici obezbjeđenja;

- izvještava radnike obezbjeđenja Kabineta gradonačelnika o svim bitnim bezbjednosnim

dešavanjima na lokalitetu;

- obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka, radnika obezbjeđenja Kabineta gradonačelnika i

gradonačelnika;

- za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka.

32. Vozač u Kabinetu gradonačelnika

Obavlja sljedeće poslove:

- obavlja prevoz za sve potrebe gradonačelnika i zvaničnih delegacija;

- vodi brigu i odgovoran je za sigurnost i ispravnost vozila;

- vrši blagovremeno snabdijavanje vozila gorivom i mazivima i o tome vodi urednu evidenciju;

- vrši kontrolu prije i poslije upotrebe motornog vozila, i vodi potrebnu dokumentaciju;

- učestvuje u poslovima na održavanju motornih vozila, koja prevoze gradonačelnika, i sredstava rada;

- odgovoran je za urednost i higijenu motornog vozila;

- obavlja i druge poslove po nalogu gradonačelnika;

- za svoj rad, odgovoran je šefu Kabineta i gradonačelnik