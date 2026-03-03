Stanivuković i Minić: Most u Česmi 20. marta otvoren za građane

Izgradnja mosta u Česmi bila je centralna tema sastanka gradonačelnika Banjaluke i predsjednika Vlade Republike Srpske. Radovi su pri samom kraju, a most bi, prema najavama, 20. marta trebalo da bude pušten u upotrebu.

Razgovarano je i o dinamici radova na mostu u Docu, kao i o rješavanju imovinsko-pravnih odnosa kada je riječ o projektima od opšteg interesa

Postigli smo načelan dogovor da ubuduće sve imovinsko pravne odnose gdje je u pitanju opšti interes, grad Banjaluka daje vladi Republike Srpske odnosno Vlada Republike Srpske obrnuto gradu banja luka za sve javne namjene gdje to bude potrebno", rekao je Zoran Stevanović, ministar saobraćaja i veza Republike Srpske.

Na sastanku su otvorene i brojne druge teme, dok su političke razlike ostavljene po strani. Obnova stadiona Fudbalskog kluba Borac, uređenje šetališta od Gradskog do Venecija mosta, izgradnja sportske gimnazije, srednjoškolskog centra, kao i novi kružni tokovi – samo su neki od projekata oko kojih je postignuta saglasnost.

"Drago mi je što za ovo nisu prepreka nikakve političke razlike, stranačke, partijske mi radimo do kraja maksimalno profesionalno, i moram reći da ovaj sastanak zbog niza sastanaka ocjenjujem do sada u mojoj političkoj karijeri ocjenjujem institucionalno najproduktivnijim sastankom za Banjaluku", rekao je Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke.

Da podjela nema kada su u pitanju razvojni projekti, ističe i predsjednik Vlade Republike Srpske. Fokus je, kaže, na servisiranju realnih potreba najvećeg grada Srpske – od priključka na auto-put Banjaluka–Prijedor do rješavanja zemljišta za javne investicije bez finansijskih opterećenja.

"Ovo su projekti koji mi dobijamo od građana projekti gdje treba da servisiramo sve realne potrebe našeg najvećeg grada pogotovo niz aktivnosti koje su sada navedene. Sastanak je bio izuzetno produktivan i mislim da su dobri sastanci kad se pripreme i razumijevanje obe strane da smo ovdje na usluzi i zbog naših građana", rekao je Savo Minić, predsjednik Vlade Republike Srpske.

U narednih petnaest dana najavljen je novi sastanak sa gradskom upravom, kako bi se precizirali tehnički detalji i ispratila realizacija dogovorenih projekata. Poruka nakon sastanka je jasna – infrastrukturni projekti i razvoj grada iznad su političkih razlika, a prvi konkretan rezultat građani će vidjeti već 20. marta, otvaranjem mosta u Česmi.