Makron naredio: Nosač aviona "Šarl de Gol" ide u Sredozemno more

Izvor:

Agencije

03.03.2026

20:46

Komentari:

0
Foto: Tanjug/AP/Yoan Valat

Francuski predsjednik Emanuel Makron naredio je da se jedini francuski nosač aviona Šarl de Gol uputi ka istočnom Mediteranu gdje bi trebalo da učestvuje u zaštiti Sueckog kanala.

Francuska je odlučila da preusmjeri svoj nosač aviona i njegovu pomorsku udarnu grupu u istočni dio Sredozemnog mora, prekidajući njihovu misiju u Baltičkom moru, usljed rastućih regionalnih tenzija.

Ovaj potez uslijedio je nakon što je francuski predsjednik Makron sazvao sjednicu Nacionalnog savjeta za odbranu i bezbjednost u Jelisejskoj palati kako bi procijenio bezbjednosnu situaciju.

Obraćajući se Savjetu, Makron je otkrio da je "u Ujedinjenim Arapskim Emiratima hangar u francuskoj bazi, koja se nalazi pored baze Emirata, pogođen u napadu dronom usmjerenom na luku Abu Dabi".

"Šteta je ograničena i isključivo materijalna. Nema povređenih", rekao je on.

Ujedinjeni Arapski Emirati su bili "daleko najviše pogođeni i najizloženiji", rekao je Makron, navodeći da je i Katar bio visoko na meti, dok su "sve druge zemlje u regionu takođe bile pogođene".

Makron je takođe naglasio da su američki i izraelski napadi na Iran od subote ujutru izazvali "eskalaciju bez presedana u regionu".

Emanuel Makron

nosač aviona

