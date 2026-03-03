Logo
Mojtaba Hamenei nasljeđuje oca: Izabran novi vrhovni vođa Irana

Autor:

ATV

03.03.2026

22:29

Komentari:

1
Foto: X

Iranska Skupština stručnjaka izabrala je Mojtabu Hoseinija Hamneija za novog vrhovnog vođu Islamske Republike, prenosi Iran Internešnl.

Prema istom izvoru, izbor je izvršen pod pritiskom Islamske revolucionarne garde (IRGC).

Mojtaba Hamenei nasljeđuje oca, ajatolaha Alija Hamneija, koji je poginuo u izraelskom vazdušnom napadu rano u subotu.

Riječ je o drugom najstarijem sinu bivšeg vrhovnog vođe.

Kao mladić učestvovao je u Iransko-iračkom ratu u redovima IRGC-a, a kasnije je vodio paravojnu organizaciju Basij, koja je bila uključena u gušenje protesta nakon izbora 2009. godine.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Mojtaba Hoseini Hamenei

ajatolah

Ubijen Ali Hamnei

Ko je Ali Hamnei

Iran

Komentari (1)
