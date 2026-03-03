Mojtaba Hamenei nasljeđuje oca: Izabran novi vrhovni vođa Irana

Autor:ATV
Iranska Skupština stručnjaka izabrala je Mojtabu Hoseinija Hamneija za novog vrhovnog vođu Islamske Republike, prenosi Iran Internešnl.
Prema istom izvoru, izbor je izvršen pod pritiskom Islamske revolucionarne garde (IRGC).
Mojtaba Hamenei nasljeđuje oca, ajatolaha Alija Hamneija, koji je poginuo u izraelskom vazdušnom napadu rano u subotu.
Riječ je o drugom najstarijem sinu bivšeg vrhovnog vođe.
Kao mladić učestvovao je u Iransko-iračkom ratu u redovima IRGC-a, a kasnije je vodio paravojnu organizaciju Basij, koja je bila uključena u gušenje protesta nakon izbora 2009. godine.
