Mojtaba Hamenei nasljeđuje oca: Izabran novi vrhovni vođa Irana

Prema istom izvoru, izbor je izvršen pod pritiskom Islamske revolucionarne garde (IRGC).

MOJTABA KHAMENEI



Senior Israeli officials have assessed that Iran will announce Khamenei's son Mojtaba as his successor, according to Israel's Ynet news.



Meanwhile, Iran International reports that he has already been elected leader 'under pressure from the Revolutionary…

Mojtaba Hamenei nasljeđuje oca, ajatolaha Alija Hamneija, koji je poginuo u izraelskom vazdušnom napadu rano u subotu.

Riječ je o drugom najstarijem sinu bivšeg vrhovnog vođe.

Kao mladić učestvovao je u Iransko-iračkom ratu u redovima IRGC-a, a kasnije je vodio paravojnu organizaciju Basij, koja je bila uključena u gušenje protesta nakon izbora 2009. godine.