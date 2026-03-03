Tramp naredio: Američki ratni brodovi će pratiti tankere

Autor:ATV
03.03.2026
22:07
Komentari:0
Američki ratni brodovi počeće da prate tankere u Ormuskom moreuzu, ako bude potrebno, saopštio je predsjednik SAD Donald Tramp.
Tramp je istakao da će Sjedinjene Države, bez obzira na sve, obezbijediti "slobodan protok energenata cijelom svijetu".
"Naložio sam Međunarodnoj korporaciji za finansiranje razvoja da po veoma razumnoj cijeni obezbijedi osiguranje od političkog rizika i finansijske garancije za pomorsku trgovinu, posebno u domenu energenata, u Persijskom zalivu", rekao je Tramp.
On je dodao da će to biti dostupno svim pomorskim linijama.
"Ukoliko bude potrebno, američka mornarica će početi da prati tankere kroz Ormuski moreuz, što je prije moguće", objavio je Tramp na društvenoj mreži "Iks".
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
2 h0
Svijet
2 h0
Svijet
2 h0
Svijet
3 h0
Najnovije
Najčitanije
23
10
23
08
23
05
22
49
22
48
Trenutno na programu