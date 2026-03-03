Zapaljen američki konzulat u Dubaiju nakon iranskog napada

Izvor:
Američki konzulat u Dubaiju zahvatio je požar nakon što je, prema prvim informacijama, pogođen bespilotnom letjelicom.
Kako prenose američki mediji pozivajući se na pouzdane regionalne izvore, sumnja se da je riječ o direktnom udaru iranskog drona koji se dogodio kasno u utorak naveče.
Ova dramatična eskalacija dešava se u trenucima opšteg haosa i serije snažnih eksplozija koje su ranije tokom večeri potresle ključne gradove Zaljeva, uključujući i sam Dubai.
Direktno gađanje američkog diplomatskog predstavništva na teritoriji Ujedinjenih Arapskih Emirata predstavlja ozbiljan incident koji bi mogao izazvati širi i radikalniji vojni odgovor Vašingtonu.
Objavljen je i videosnimak konzulata u plamenu.
#BREAKING — Tehran Times (@TehranTimes79) March 3, 2026
The American consulate in Dubai is burning after an Iranian strike pic.twitter.com/qypijU3f5Q
