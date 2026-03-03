Zapaljen američki konzulat u Dubaiju nakon iranskog napada

Američki konzulat u Dubaiju zahvatio je požar nakon što je, prema prvim informacijama, pogođen bespilotnom letjelicom.

Kako prenose američki mediji pozivajući se na pouzdane regionalne izvore, sumnja se da je riječ o direktnom udaru iranskog drona koji se dogodio kasno u utorak naveče.

Ova dramatična eskalacija dešava se u trenucima opšteg haosa i serije snažnih eksplozija koje su ranije tokom večeri potresle ključne gradove Zaljeva, uključujući i sam Dubai.

Direktno gađanje američkog diplomatskog predstavništva na teritoriji Ujedinjenih Arapskih Emirata predstavlja ozbiljan incident koji bi mogao izazvati širi i radikalniji vojni odgovor Vašingtonu.

Objavljen je i videosnimak konzulata u plamenu.